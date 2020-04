HeadsetHelden-Wettbewerb 2020

“Wir haben uns entschieden, den Beginn des Wettbewerbes auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Solange, bis sich die Lage wieder normalisiert hat und somit gewährleistet ist, dass sich die Mitmachenden zu 3-er Teams zusammenschliessen können”, informiert Jens Bestmann, Initiator der Kampagne.

Bei dem Wettbewerb geht es neben der öffentlichen Wertschätzung für die Mitarbeiter*Innen in Call- und ServiceCentern vorrangig um den Spaß, den die Teams beim Erstellen der Fotomotive haben.

Bedingt durch das Arbeiten aus dem Homeoffice, wären nur Fotomontagen möglich und somit die Kreativität, wie sie in den letzten drei Jahren zu sehen war, nicht gegeben.

Genau aus diesem Grund wird der Fotowettbewerb vorerst “on hold” gesetzt. Unternehmen, die bereits ihre Teams angemeldet haben, sind informiert.

Ebenso die zahlreichen Unterstützer, die diesen Wettbewerb mit ihrem Engagement ermöglichen.

Die Veranstaltung “Die Nacht der Headsetter 3.0” in Naumburg, die den feierlichen Rahmen für die Preisverleihung am 20.08.2020 bilden sollte, wird ebenfalls auf einen anderen Termin gesetzt.

Ein genaues Datum für den Start des HeadsetHelden-Wettbewerbes sowie für die Preisverleihung gibt das Organisationsteam rechtzeitig bekannt.

Der geplanten Öffentlichkeitsarbeit für HeadsetHelden wird dies aber keinen Abbruch tun, denn sowohl der Call Center Verband Deutschland e.V. als auch das Team der HeadsetHelden-Macher

haben ihre Kampagnen #WirSagenDanke sowie “Darum unterstützen wir #HeadsetHelden-Statements” seit Anfang April gestartet.

Parallel hatte auch der erste HeadsetHelden-Imagefilm “Wer braucht schon Call Center?” Premiere. Hier kommen Menschen mit wahren Geschichten zu Wort.

Ein Blick auf die Startseite vom CallCenterProfi und dann ein Klick auf das Banner lohnen sich:?www.callcenterprofi.de

Aktuelle Informationen zum Start des Wettbewerbes werden sowohl auf der Website www.headsethelden.de als auch in bekannten Social-Media-Kanälen von ProCom-Bestmann bereitgestellt.

