Heidi Aghierha zu Gast auf der Jobmesse job40plus

Am 27. Februar 2020 startet job40plus, die Jobmesse für erfahrene Arbeitnehmer, in die neue Saison. Im Vorfeld war die renommierte Stimm-Expertin Heidi Aghierha Gast im job40plus-Büro. Bei der Jobmesse im Münchner Konferenzzentrum wird sie um 17.30 Uhr einen Vortrag halten zum Thema ?Stimme MACHT?s?. In einem kurzen Video stimmt sie die Zuhörer auf ihr Thema ein. Die Fragen stellte job40plus-Inhaberin Sabine Hildebrandt-Woeckel.

Und hier geht es zur Anmeldung: https://www.job40plus.de/anmeldung-zum-event/