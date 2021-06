Heinz Rudolf Kunze spielt seine schönsten Songs bei seinem Online-Konzert aus dem Theater im Park in Bad Oeynhausen

„Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt“ ist das Motto des Soloprogramms von einem, der zu Recht seit Jahrzehnten zu den wichtigsten politischen Songwritern und Rockpoeten des Landes gehört. Sein diesjähriges 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert Kunze mit einem neu aufgenommenen Best-Of Album und einigen Akustikkonzerten. Hits die jeder kennt, wie ?Dein ist mein ganzes Herz?, ?Finden Sie Mabel?, ?Aller Herren Länder?, ?Lola? haben auch im Jahr 2021 nichts von ihrer Feinsinnigkeit verloren und laden zum Mitsingen ein.

Live aus dem Theater im Park in Bad Oeynhausen präsentiert Kunze das Beste aus 46 Studioalben zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten, ergänzt durch intime Geschichten, Anekdoten und Gedichten. So haben Fans die Möglichkeit, einen Blick in das ?Arbeitszimmer? eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands zu erhaschen.

Heinz Rudolf Kunze meint, was er sagt und sagt, was er meint. ?Wie der Name schon sagt? ist alles, was ihn ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Im Fokus seine Hits, musikalische Raritäten und Lieblinge ? so gespielt, wie Kunze sie (aus)gedacht und geschrieben hat!

Am 10.06.2021, 19.30 Uhr ist Heinz Rudolf Kunze im Online-Konzert auf der Kultur-Streamingplattform CultureTotal zu erleben.

Die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH schließt mit dem Konzert von Heinz Rudolf Kunze die Theatersaison ab.

Tickets und weitere Informationen erhältlich unter www.culturetotal.com

