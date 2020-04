Heise Knowledge GmbH&Co. KG

Heise?Medien gliedert sein neues Geschäftsfeld mit dem Arbeitstitel Lifetime?Learning?in eine neue Schwestergesellschaft mit dem Namen ?Heise Knowledge GmbH & Co. KG? aus.?In der neuen Gesellschaft sollen die Initiativen zur digitalen Weiterbildung gebündelt und neue Angebote entwickelt werden.

Heise Knowledge steht für hochwertige digitale Weiterbildungsangebote zu den Themen IT, Security und Softwareentwicklung. ?Unser Anspruch ist es, Lösungen anzubieten, mit denen IT-Professionals selbstbestimmt, flexibel und unabhängig lernen können. Zusammen mit kompetenten Experten aus allen Fachgebieten entwickeln wir dafür?innovative?Online-Kurse, virtuelle Seminare und Online-Konferenzen?, sagt Thorsten Mücke, Produktmanager bei Heise Knowledge.

Bereits seit Ende Januar kooperiert Heise Medien mit StackFuel, dem führenden Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science im deutschsprachigen Raum. In den Online-Trainings können sich Interessierte zu zertifizierten Datenexperten weiterqualifizieren. Erste Erfahrungen in puncto Online-Konferenzen sammelte das Team um Thorsten Mücke mit den?virtuellen?Veranstaltungen Mastering Microservices?(am 2. März)?und? Slack, Teams, Zoom & Co. (14. April).

Die neue Gesellschaft ?Heise Knowledge GmbH & Co. KG? nimmt Anfang Mai ihre Arbeit auf. Geschäftsführer sind Ansgar Heise und Dr. Alfons Schräder.

Neben Thorsten Mücke, der von Heise Medien zu Heise Knowledge wechselt, arbeitet dann auch Björn Bohn, bisher Redakteur bei heise Developer, für Heise Knowledge und wird?den Content-Aufbau verantworten.

Heise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus. Wir verlegen mit c–t und iX zwei erfolgreiche Computertitel, das zukunftsweisende Technologiemagazin Technology Review sowie das mehrfach ausgezeichnete Online-Magazin Telepolis. Unser Internet-Auftritt heise online ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Mit Konferenzen, Seminaren und Workshops spricht heise Events ein gehobenes IT-Fachpublikum an. Geschäftsführer der Heise Medien GmbH & Co. KG sind Ansgar Heise und Dr. Alfons Schräder. Heise Medien ist Mitglied im VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. und eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.