Helfen, wo es am meisten gebraucht wird

Nürnberg ? Das Jahr 2020 brachte viele an ihre Grenzen ? wirtschaftlich wie emotional. Und dennoch sollten wir auch in diesem Jahr die ärmsten Regionen dieser Welt nicht vergessen. Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, des Miteinander und der Menschlichkeit. Aus diesen Beweggründen spendet der UnternehmerClub ORANGE 5.000 Euro an die Organisation ?Ärzte ohne Grenzen?.

Der UnternehmerClub ORANGE ist eine Plattform für Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion Nürnberg und fördert die Vernetzung von Unternehmen, um gemeinsam das Profil der Metropolregion zu stärken. ?Nachdem uns das Netzwerken und das Füreinander-dasein sehr am Herzen liegt, haben wir entschieden, Sponsorengelder für einen guten Zweck zu nutzen?, erzählt Initiatorin Sabine Michel. ?Das Leitbild unseres UnternehmerClubs basiert auf den Werten Respekt, Achtsamkeit und Wertschätzung. Das gilt nicht nur für die Netzwerkpartner untereinander, sondern für alle Mitmenschen. Ich freue mich, so etwas Gutes tun zu können und dort zu helfen, wo es gerade am nötigsten gebraucht wird.?

?Ärzte ohne Grenzen? leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale Organisation hilft schnell, effizient und unbürokratisch ? ohne nach Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen Menschen zu fragen.

Die Ärzte und Pflegekräfte, Hebammen und Logistiker von ?Ärzte ohne Grenzen? arbeiten in rund 70 Ländern. Sie behandeln kranke und verwundete Menschen, kümmern sich um mangelernährte Kinder oder sorgen für sauberes Trinkwasser und Latrinen.

Die globale Corona-Pandemie beeinflusste 2020 die Arbeit der Hilfsorganisation enorm. Durch den wirtschaftlichen Stillstand in vielen Ländern kam es teilweise zu erheblichen Lieferengpässen von Medikamenten, Hygieneartikel und Schutzausrüstung. Auch der Mehraufwand von Hygiene- und Schutzmaßnahmen stellt die Teams vor Ort vor erhebliche Herausforderungen. Die internationalen Reiseeinschränkungen beeinträchtigen zudem die Einsätze der Helfer.