HELIOS Universal File Server G8 veröffentlicht

HELIOS Software veröffentlicht heute die neue HELIOS Universal File Server G8 Software, die auf allen aktuellen Betriebssystemen läuft. Die neue HELIOS G8-Version ist durchgängig 64-Bit-basiert und in allen Bereichen optimiert um die leistungsfähigste und kompatibelste Fileserverlösung platfformübergreifend für Mac,- Windows-, Web- sowie mobile iOS- und Android-Clients anzubieten. Weitere Eigenschaften sind das integrierte Indizierungs- und Suchsytem, mit dem Anwender schnell Dateien per Textinhalt- oder Metadaten-Suche finden können. Über das Webportal WebShare können Remote-Anwender gemeinsam an Dokumenten und Präsentationen arbeiten, wobei ihnen eine Galerieansicht mit Bildvoransicht sowie eine Diaschau zur Verfügung stehen. Optional bietet WebShare eine einfache Bildbearbeitungsfunktion für Remote-Anwender sowie eine Softproof-Lösung zur Überprüfung von PDF-Dokumenten und Bildern mit Anmerkungen von mehreren Parteien. Dies macht HELIOS Universal File Server zu einer perfekten Lösung für Unternehmen beliebiger Größe. Die integrierte HELIOS-G8-Lösung unterstützt Windows-, Mac-, Web- und mobile Anwender.

HELIOS Universal File Server G8 besteht aus den Produkten EtherShare G8, PCShare G8 und WebShare G8 mit Document Hub, die auf den neuesten Linux-, Solaris-, Windows- und Mac-Servern laufen.

Zu den Vorteilen von HELIOS Universal File Server G8 gehören:

Bereitstellung von nativen Mac- und Windows-Fileserverdiensten

Spotlight-Indizierung und -Suche auf Servervolumes

?Document Hub?-Apps für einen sicheren Zugriff auf Servervolumes (für iOS & Android)

WebShare-Webportal für den sicheren Remote-Dateizugriff

WebShare-Präsentation von Dokumenten und Bildern (Listen- und Galerieansicht, Voransicht und Diaschau)

Einheitliche Serververwaltung auf Mac & Windows

Umfangreiche Tools, einschließlich der Synchronisierung von Servervolumes

Unterstützung für zukünftige Macs (macOS 11 ?Big Sur? auf Intel & Arm)

Unterstützung aller gängigen Serverbetriebssysteme

Ausführliche Informationen einschließlich Video-Tutorials über die komplette HELIOS G8 Server-Suite finden Sie auf der?HELIOS Website.

Kluge Ideen für schnellere Netze

HELIOS UB64 Unbreakable Serverlösungen bieten eine für den Erfolg unerlässliche Produktumgebung für Industrieunternehmen, Behörden, Universitäten und Firmen aus der Druck- und Medienbranche. Universal File Server UB64 software beinhaltet HELIOS EtherShare, PCShare, WebShare, Document Hub und IT Monitor Server für die integrierte plattformübergreifende Vernetzung von Mac-, Windows-, Web- und mobilen Clients in Kombination mit herausragenden Datei- und Druckserverdiensten und einer einfachen standortunabhängigen Serveradministration. HELIOS ImageServer, PDF HandShake und PrintPreview bieten mehr Effizienz und fortschrittliche Funktionen für Gestaltungs-, Vorstufen- und Druckprozesse.

Die HELIOS Produkte laufen auf den leistungsfähigen und skalierbaren Serverbetriebssystemen macOS, IBM AIX, Linux, Oracle Solaris und Windows. Sie bieten zuverlässige und plattformübergreifende Unterstützung für Mac-, Windows-, Web-, UNIX- und mobile Clients.

HELIOS Softwareprodukte werden weltweit von Distributoren über kompetente Fachhändler verkauft, die ihren Kunden komplette Netzwerk-Lösungen anbieten. Seit mehreren Jahren arbeitet HELIOS mit einer Reihe von strategischen Partnern zusammen, die die HELIOS Serversoftware in eigene Lösungen wie leistungsstarke Archivsysteme, Asset Management Systeme und Workflow-Automatisierung integrieren.