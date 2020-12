Herausforderungen in der Altersvorsorge? was bleibt, was sich verändern wird!

Am Mittwoch, den 02. Dezember 2020, fand der erste digitale IVFP-Kongress statt – und dies wiederum erstmalig in Zusammenarbeit mit Franklin Templeton.

Während der Veranstaltung schilderten anerkannte Experten ihre Sichtweisen rund um die Herausforderungen in der Altersvorsorge. Neben Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer des IVFP) und Martin Stenger (Sales Director, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany Franklin Templeton), erwarteten die Teilnehmer Frau Bettina Stark-Watzinger (Bundestagsabgeordnete, Stellv. Vorsitzende der FDP Hessen, FDP-Bundesvorstandsmitglied) sowie Herrn Kai Schulze (Leiter BVI Berlin).

Das Highlight des Tages war die anschließende Podiumsdiskussion, bei der die Themen Gesetzliche Rentenversicherung und die Riester-Reform im Fokus standen. Frau Stark-Watzinger – derzeit auch Mitglied im Haushaltsausschuss – teilte ihre Einschätzung mit, dass die Riester-Reform in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, obwohl sie im Koalitionsvertrag steht. Dies wurde von den anderen Diskussionsteilnehmern mit Sorge aufgenommen, denn das mache die Zukunft der Riester-Rente noch ungewisser als sie aktuell bereits ist. Die Experten appellierten in Richtung verantwortliche Regierungspolitiker, die geplante Riester-Reform anzupacken – hoffentlich wird dies nach Bewältigung der Corona-Krise noch geschehen.

Sollten Sie unseren Kongress verpasst haben, steht Ihnen ein kurzer Ausschnitt der spannenden Podiumsdiskussion unter nachfolgendem Link zur Verfügung:

https://www.youtube.com/…

Das erste Feedback der Teilnehmer/-innen zu dem IVFP-Kongress in Kooperation mit Franklin Templeton war sehr positiv. Daher waren sich sowohl Martin Stenger (Franklin Templeton) als auch Prof. Michael Hauer (IVFP) sofort einig, dass im nächsten Jahr wieder ein gemeinsamer Kongress aufgesetzt wird. Dann werden wir hoffentlich über eine durchgeführte Riester-Reform berichten können.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.