Hereingeklickt: DewertOkin präsentiert hochwertige Beschlagstechnik für Sitzmöbel auf virtueller Messe

Moderne Technik in moderner Umgebung: Auf seiner virtuellen Messe stellt DewertOkin vom 20. bis zum 23. Januar 2021 bedarfsgerechte Beschläge für verstellbare Polsterapplikationen vor. Zu den Highlights zählen unter anderem die Beschläge 516D sowie 516D 8″. Die Exponate des Unternehmens umfassen neben der Beschlagstechnik auch die passende Antriebs- und Systemtechnik für elektrisch verstellbare Sitzmöbel. Hochwertige Bedienmöglichkeiten sowie die Option für Funk- und Bluetooth-Konnektivität runden die Möbel-Komplettlösungen ab.

Ob am Arbeitsplatz, im Auto oder zu Hause ? laut einer Studie des Gesundheitsreports der Deutschen Krankenversicherung aus dem Jahr 2018 verbringen die Deutschen durchschnittlich 7,5 Stunden am Tag im Sitzen. Eine Zeit, die DewertOkin seinen Kunden so angenehm wie möglich gestalten möchte. ?Bei hoher Arbeitsbelastung oder auch im höheren Alter gewinnt das Thema Komfort bei vielen Menschen an Bedeutung. Aufgrund des demografischen Wandels und der Digitalisierung verzeichnen wir deshalb schon seit einigen Jahren eine gestiegene Nachfrage nach verstellbaren Sitzmöbeln?, sagt Jörg Lehnen, Division Manager Seating bei DewertOkin.

Entscheidend für hochwertige Polstermöbel ist eine ebenso leistungsstarke Beschlagstechnik. Aus diesem Grund bietet der langjährige Antriebsexperte im Bereich Seating seit 2019 unter dem Markennamen OKIN auch bedarfsgerechte Beschläge für verstellbare Sitzmöbel an. Aufgrund der Corona-Pandemie verlegt das Unternehmen die Vorstellung seiner neuen Produkte aber in den virtuellen Bereich. ?Ob digital oder persönlich: Ich denke, dass wir unsere Kunden und Interessenten mit gewohnter Kompetenz informieren, beraten und begeistern können?, fügt Jörg Lehnen hinzu. Für ein besonders realitätsgetreues Messeerlebnis können Besucher ihre eigene VR-Brille aufsetzen.

OKIN setzt auf One-Stop-Shopping

Auf der VR-Messe präsentiert DewertOkin die Highlights aus seiner vielfältigen Produktpalette: Dazu gehört unter anderem der 516D Beschlag. Der robuste ?Wood-to-Floor?-Beschlag zeichnet sich durch seinen hohen Komfort und Sicherheit aus. Darüber hinaus bietet er dem Endbenutzer eine höhere und längere Beinauflage. Der 516D 8″ ist perfekt für eine Bauweise mit niedriger Sitzhöhe geeignet. Passend zur Beschlagstechnik hält das Unternehmen auch passende Bedienelemente bereit: Mit dem neuen Bedienelement Ridge Family lassen sich Kopf- und Fußteil eines Sessels oder Sofas bequem und präzise verstellen. Die Bedienung ist dank ergonomischem und hochwertigem Design sowie dem Home Button besonders einfach. ?Mit unseren technischen Komplettlösungen möchten wir branchenweit wichtige Impulse setzen und den Ausbau smarter Möbel weiter vorantreiben. Getreu unserem Motto: One-Stop-Shopping for smart furniture?, sagt Jörg Lehnen.

Wie bei einer gewöhnlichen Messe haben Besucher auch während des VR-Events verschiedene Möglichkeiten, die Vertriebsmitarbeiter von DewertOkin anzusprechen ? sei es telefonisch, per Live-Chat oder Video-Call. Auch im Voraus können Interessenten einen persönlichen Termin vereinbaren oder Fragen zur virtuellen Messe stellen.

Die virtuelle OKIN-Messe findet vom 20. bis zum 23. Januar 2021 von 10:00 bis 18:00 Uhr (MEZ) statt. Interessierte können sich auf www.dewertokin-vr-events.com vorab registrieren.

Die DewertOkin GmbH ist ein international agierender Hersteller von Antriebs- und Systemtechnik. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt unter anderem Einzel- und Doppelantriebe, Hubsäulen, Bedienelemente und Steuerungen. Produkte von DewertOkin kommen in den Bereichen Bedding, Seating, Medical und Office zum Einsatz. Die Produkte sind durch DIN EN ISO 9001:2008 und CB-Prüfreport zertifiziert.