?Herzlich Willkommen, Herr Müller!? ? Digitale Empfangs- und Begrüßungsbildschirme

Einen Flachbild-Fernseher an die Wand hinter den Empfang geschraubt, Mini-PC dran und fertig ist der digitale Empfangsbildschirm zur Besucherbegrüßung! ? Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn wenn bei der Frage, wie denn die Inhalte auf den Bildschirm kommen sollen die Antwort ?PowerPoint? lautet, wird sich noch während der Implementierungsphase, spätestens aber kurz nach Inbetriebnahme herausstellen, wie schlecht ein solches System in der Handhabung ist: Automatisches Starten? Ändern von Inhalten? Zeitsteuerung? Kalenderanbindung? Auch ein scrollender Newsticker wäre schön ? geht aber leider alles nicht!

Hier kommt die Software ?FrontFace? von mirabyte ins Spiel: Mit FrontFace lassen sich einfach und ohne großen Aufwand Empfangs- und Begrüßungsbildschirme professionell mit beliebigen Inhalten bespielen. Neben allgemeinen Informationen zum Unternehmen, z.B. Image-Videos oder -Broschüren im PDF-Format lassen sich zeitgesteuert oder wahlweise auch ad hoc, personalisierte Begrüßungsbotschaften für Besucher oder Kunden anzeigen (?Herzlich Willkommen in unserem Unternehmen, Herr Müller!?). Auf diese Art und Weise wird gleich zu Beginn eines Kontakts mit dem Unternehmen eine professionelle, freundliche und offene Atmosphäre geschaffen!

Zur Steuerung der Besucherbegrüßung kann FrontFace aber auch externe Systeme einbinden, z.B. einen Kalender aus einem Exchange-Server oder einem Lotus-Domino-Server. Ebenso werden SharePoint, iCalendar/ICS und Excel als externe Datenquellen unterstützt. So können die Termine für die Besucherbegrüßung z.B. bequem mit Outlook gepflegt werden.

FrontFace unterstützt darüber hinaus auch die Integration von weiteren Inhaltstypen wie z.B. scrollende Newsticker, Uhren, Webseiten, das aktuelle Wetter, tageschau-Nachrichten und QR-Codes, die auf dem Bildschirm zusammen mit anderen Medien kombiniert angezeigt werden können.

Das komplette Arrangement der Inhalte, die Verwaltung der Hardware und die Zeitsteuerung werden dabei mit Hilfe des komfortablen FrontFace Assistant realisiert, einer Windows-Anwendung, die auf jedem herkömmlichen PC installiert werden kann.

Für den schnellen Einstieg bietet mirabyte auf der Produkt-Website neben einer kostenlosen, vollfunktionsfähigen Testversion auch Tutorial-Videos und eine Schritt-für-Schritt-Schnellstart-Anleitung für die Einrichtung eines Empfangsbildschirms an: https://www.mirabyte.com/de/frontface/anwendungen/empfangsbildschirm.html

Die FrontFace-Software wird als dauerhafte Kauflizenz angeboten und pro Player-PC (Empfangsbildschirm) lizenziert. Der Preis einer Lizenz liegt bei 499,95 EUR. Für die Anbindung externer Systeme, wie z.B. Exchange-Server, stehen weiterhin spezielle Plugins zur Verfügung.

Die Firma mirabyte ® wurde 2005 gegründet und ist ein in Hamm (Deutschland) ansässiges, unabhängiges, unternehmergeführtes Software-Entwicklungs-Unternehmen (ISV) mit innovativen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Digital Signage und interaktive Kiosk-Systeme. Die Lösungen und Produkte von mirabyte werden weltweit von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erfolgreich eingesetzt.