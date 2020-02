Hexaware und IKOR kooperieren, um die technischen Fähigkeiten für Lösungen von Guidewire weltweit zu stärken

Hexaware Technologies

Ltd., ein führender Anbieter von IT-, BPO- und Beratungsdienstleistungen, hat

bekannt gegeben, dass es sich mit IKOR, dem Hamburger

Technologieberatungsunternehmen, zusammengeschlossen hat, um seine

Software-Engineering-Kapazitäten im Bereich Guidewire für deutsche und

internationale Versicherer gegenseitig zu ergänzen.

Hexaware Technologies GmbH und IKOR AG kooperieren bei der Einführung,

Weiterentwicklung und Unterstützung einer internationalen Software-Plattform für

die Sachversicherung von Guidewire Software Inc.

Hexaware und IKOR sind bereits über ein Partnerprogramm eng mit dem

Softwarehersteller Guidewire verbunden. Alexander Müller-Herbst, VP

Kontinentaleuropa – MD Deutschland, Hexaware, sagte: “Mit dem

Ein-Team-Engagement-Modell von Hexaware und IKOR sind Versicherer in der

DACH-Region und in Europa in der Lage, eine durchgängige Palette von

Geschäftsanalysen, eine vollständige Transformation von Guidewire,

Projektmanagement, umfassende technische Entwicklung und Einbettung aus einer

Hand zu erhalten.” Hexaware verfügt über fundiertes Fachwissen in allen

technologischen Aspekten der Guidewire-Produkte, von professionellen

Dienstleistungen bis hin zu Anwendungsunterstützung und Wartung.

“Mit dieser Partnerschaft ergänzen wir nun in idealer Weise die Stärken des

jeweils anderen”, sagt Lars Ackermann, CEO von IKOR, mit Zufriedenheit. In ihrem

Kernmarkt ist die Hamburger Technologieberatung als kompetenter Anbieter

etabliert, der maßgeschneiderte Guidewire-Lösungen für die Bedingungen der

deutschen Versicherungswirtschaft anbietet.

Die Partner freuen sich auch über das Potenzial für gemeinsame Aktivitäten über

die deutschsprachige Versicherungswirtschaft hinaus. Als Spezialist für die

technische Integration von Guidewire und anderen Systemen wird die Partnerschaft

in Zukunft internationale Teams für die Systemverbindungen über

Anwendungsschnittstellen (API) zur Verfügung stellen und eine Reihe

Guidewire-spezifischer automatisierter Lösungen, wie, unter anderem, z. B. im

Testbereich, anbieten. “Schließlich sind Schnittstellen nicht an nationales

Recht gebunden, und die –API-Wirtschaft– ist für alle Versicherer relevant.

Außerdem werden spezialisierte Automatisierungslösungen die Implementierungszeit

und den ROI deutlich verbessern”, so Müller und Ackermann mit Blick auf ihr

einzigartiges Angebot auf dem Markt.

Über Hexaware

Hexaware ist der am schnellsten wachsende Anbieter von IT-, BPO- und

Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Unser Schwerpunkt liegt

darauf, eine Führungsposition einzunehmen, um unseren Kunden zu helfen, die

Vertrautheit des Kunden als ihren Wettbewerbsvorteil zu gewinnen. Erfahren Sie

hier mehrhttp://www.hexaware.com

Über IKOR:

IKOR vertritt seit über 20 Jahren Ideen, Konzepte und deren Umsetzung. Als

Technologieberater und Softwarehersteller unterstützen wir den digitalen Wandel

sowohl für den öffentlichen Sektor als auch für Versicherer. Erfahren Sie hier

mehr www.ikor.de

