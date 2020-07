HFO Holding hat neue Schwestergesellschaft in den Niederlanden mit Sitz in Deutschland

.

Cloud PBX-Basis und Gamma-Marktpräsenz in den Niederlanden und Deutschland verbreitert

Gamma Communications plc (“Gamma”), ein führender techno logiebasierter Anbieter von Kommunikationsdiensten für die Geschäftsmärkte in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Spanien, freut sich bekannt zu geben, dass sie den Cloud-PBX-Anbieter gnTel BV übernommen hat, der hauptsächlich in den Niederlanden ansässig ist und auch in Deutschland eine kleinere Präsenz besitzt.

Die Übernahme fällt in den Zuständigkeitsbereich der DX Groep in den Niederlanden, die zu Gamma gehört (und zu der auch “Dean One”, “Schiphol Connect” und “Nimsys” gehören), und verdreifacht Gammas Cloud-PBX-Basis in der Region. Auch die Partner-Präsenz wird dadurch erheblich erhöht.

Mit gnTel verfügt Gamma außerdem über eine geografische Basis im Westen Deutschlands Nahe Düsseldorf, was die jüngste Übernahme, der HFO Holding im bayerischen Oberkotzau, gut ergänzt und Gamma die Möglichkeit gibt, seine Wachstumspläne für Cloud-PBX in Deutschland zu beschleunigen.

Mit Hauptsitz in Amsterdam und weiteren Niederlassungen in Delft (NL) und Mönchengladbach (Deutschland) verfolgt gnTel einen indirekten Go-to-Market-Ansatz mit über 300 Vertriebspartnern, die entweder über ein Reseller- oder ein White-Label-Modell verkaufen.

Andrew Taylor, Chief Executive Officer von Gamma, kommentierte dies: “Die Übernahme von gnTel baut auf unseren bestehenden europäischen Aktivitäten und auf unserer erklärten Expansionsstrategie auf. Wir heißen die Mitarbeiter und Kunden von gnTel herzlich in der Gamma-Familie willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen”, so Andrew Taylor, Chief Executive Officer von Gamma.

Onno Speekenbrink, CEO von gnTel, kommentierte dies: “Wir freuen uns, den Wechsel zur DX Groep abzuschließen, die mit Gamma über eine klare UCaaS-Strategie verfügt. Mit ihrem zusätzlichen Wissen und ihrer Erfahrung können wir den Wachstumsprozess von gnTel erheblich beschleunigen. Die Synergien zwischen unserem Produkt, unserem Marktzugang und unserer Kultur machen die Übernahme zu einer guten Ergänzung, und wir freuen uns darauf, weiter zur Wachstumsstrategie von Gamma beizutragen”.

Über Gamma

Gamma ist ein führender Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) auf den Geschäftsmärkten in Großbritannien, Deutschland, Spanien und den Niederlanden.? Das Unternehmen ist am AIM notiert und beschäftigt 1450 Mitarbeiter.

Mit einer Reihe von UCaaS-, Mobil- und Konnektivitätsdiensten bietet Gamma robuste und sichere Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und eine bessere Kundenerfahrung zu bieten.

Der größte Markt von Gamma befindet sich in Großbritannien, wo die netzwerkbasierten Dienste des Unternehmens über ein Netz von mehr als 1000 Vertriebspartnern und eigene Direktvertriebs- und Supportkapazitäten für KMU, den öffentlichen Sektor und Unternehmen angeboten werden.? Darüber hinaus ist Gamma Eigentümer von Exactive, einem Unified Communications-Spezialisten und Microsoft Teams Voice Partner.

In den Niederlanden ist Gamma Eigentümer von Dean One, einem schnell wachsenden Telekommunikations- und Internetanbieter, der VoIP-, Mobil- und Breitbanddienste über mehr als 600 Vertriebspartner anbietet. Die anderen niederländischen Geschäftseinheiten sind Nimsys, ein IKT-Spezialist für Arbeitsräume und Mehrfamilienhäuser, sowie Schiphol Connect, der Telekommunikations- und Internetprovider am Flughafen Schiphol in den Niederlanden.

In Deutschland hat Gamma HFO übernommen, einen der führenden Anbieter von SIP-Trunks und aufstrebenden Cloud-PBX-Anbieter, der einen ausgezeichneten Ruf für Produktqualität und Service genießt. HFO hat seinen Hauptsitz im bayerischen Oberkotzau und ist in Deutschland über ein Wiederverkäufernetz von über 1.000 Partnern landesweit tätig. Über seine Marke Epsilon ist HFO auch ein großer B2B-Mobilfunkvertrieb in Deutschland, der Mobilfunkverträge von allen drei großen Mobilfunknetzbetreibern anbietet.

VozTelecom ist ein Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten in Spanien, der sich in erster Linie auf den KMU-Markt konzentriert. Mit Hauptsitz in Barcelona und Niederlassungen in Sevilla, San Sebastián und Tétouan (Marokko) ist VozTelecom einer der führenden Anbieter von SIP-Trunk und Cloud-PBX, der Festnetz- und Mobilkommunikation gebündelt mit Internetzugang anbietet.

Gamma konzentriert seine Unternehmensfamilie auf die digitale Automatisierung und bietet KMU-Kunden UCaaS-Dienste weitgehend über ein Netz von Vertriebspartnern an.

Über gnTel

gnTel ist ein Telekommunikationsbetreiber und Anbieter kompletter gehosteter VoIP-Lösungen, der auf dem KMU-Markt in den Benelux-Ländern und Deutschland tätig ist. Das Unternehmen nähert sich dem Markt ausschließlich über sein Netzwerk von über 300 Partnern. gnTel hat einen guten Ruf für seine zuverlässige Cloud-PBX-Plattform und sein Serviceniveau und bietet erschwingliche, maßgeschneiderte Lösungen an. gnTel bietet auch Konferenzdienste unter dem Markennamen EasyConference an. Die intern entwickelte gnTel Cloud-PBX-Plattform bietet ein besonders hohes Maß an Stabilität und Verfügbarkeit und ermöglicht es vielen Unternehmen, ihre kritische Kommunikation der Cloud anzuvertrauen.

HFO Holding AG: Das bayerische Unternehmen mit Sitz in Oberkotzau wurde 1997 gegründet und kontrolliert als Mutterunternehmen u.a. die HFO Telecom GmbH, die Epsilon Telecom. GmbH und die HFO Technology GmbH. Die HFO Gruppe beschäftigt mittlerweile ca. 170 Mitarbeiter. Die HFO-Gruppe gehört zu 80% zum britischen börsennotierten Gamma-Konzern und zu 20% dem Management.