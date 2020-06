Hier entstehen Wohnungen in Deutschland

5.444 neue Wohnungen pro 100.000 Einwohner werden in den nächsten Jahren in Frankfurt am Main entstehen. Damit steht Frankfurt nach pro-Kopf-Zahlen an der Spitze in Deutschland. Insgesamt zählt die geomap Datenbank für Frankfurt 40.998 Wohneinheiten, die aktuell in Planung oder im Bau sind.

Auf den Plätzen folgen Wolfsburg und Potsdam mit jeweils 5.406 Wohneinheiten und 4.929 Wohneinheiten pro 100.000 Einwohnern. In Zahlen sind das 6.712 Wohneinheiten in Wolfsburg und 8.778 Wohneinheiten in Potsdam, die derzeit in Planung oder in Realisierung sind.

Der Blick auf das Tabellenende zeigt mit Siegen, Wuppertal und Hagen die Schlusslichter bei den zukünftigen neuen Wohneinheiten pro 100.000 Einwohner. So werden in Siegen 109, in Wuppertal 103 und in Hagen 17 Wohneinheiten entstehen.

Für die aktuelle Analyse wurden die Wohnbauprojekte in 81 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ausgewertet.

Insgesamt wurden für die Analyse die Wohnbauprojekte in 538 deutschen Städten und Gemeinden ausgewertet.693.887 Wohneinheiten sind aktuell für diese Städte in der geomap Immobiliendatenbank erfasst. Dies entspricht 1.730 Wohneinheiten je 100.000 Einwohnern.

Analysiert wurden die in geomap vorhandenen geplanten und im Bau befindlichen Wohnbauprojekte in ausgewählten Städten und Umlandgemeinden mit Angaben zur Anzahl der zu realisierenden Wohneinheiten. Dazu wurde die Wohnbevölkerung zum 31.12.2018 in Bezug gesetzt.

geomap ist die Online-Datenbank für die professionelle Recherche am Immobilienmarkt. Neben Verkaufs- und Vermietungsdaten stehen zahlreiche nützliche Informationen zur Verfügung wie sozioökonomische Daten, Sonderkarten, fundierte Marktberichte und eine geprüfte Aufstellung aktiver Bauträger und Projektentwickler.

Die Leipziger geomap GmbH betreibt eine Online-Datenbank für die Recherche am Immobilienmarkt. Neben Markt- und Rahmendaten werden aktuelle Objekte im Bau sowie die aktuellen Marktteilnehmer recherchiert. Die gewonnenen Daten werden tagesaktuell sortiert, verknüpft und ausgewertet, um für dynamische Analysen zur Verfügung zu stehen. Die geomap GmbH wurde 2015 gegründet. https://geomap.immo