High-Performance Embedded PC mit Remote Control

Der Hersteller und Entwickler von professionellen Computing Lösungen InoNet® aus Taufkirchen bietet seine, im Automotive-Bereich oftmals eingesetzte, Concepion®-jXa ab sofort mit leistungsstarken Intel® Core™ i CPUs der 10. Generation, Funkfernbedienung und optionalem WLAN / BT Modul an.

Der robuste und für den 24/7-Betrieb entwickelte lüfterlose Embedded PC glänzt durch seine hohe Leistungsdichte unter extremen Umgebungstemperaturen von -10 ~ 55°C. Dabei sorgt der Einsatz der Prozessorgeneration „Comet Lake-S“ auf einem Industrie-Mainboard durch bis zu 10 Cores und 20 Threads für eine erhebliche Performance-Steigerung. Ein besonderes Highlight insbesondere für den Automotive-Bereich ist die Funkfernbedienung (2,4Ghz), die es ermöglicht, das System bereits hochzufahren, bevor die Fahrertür geöffnet wird. Somit startet zum Beispiel das Data Logging flexibel sobald Sie es wünschen. Über die Funkfernbedienung kann die Concepion®-jXa sowohl ein- und ausgeschaltet als auch resettet werden. Das bietet noch mehr Komfort und erweitert den Bereich der Einsatzmöglichkeiten. Mit der Ausstattung eines WLAN / BT Moduls ist der langzeitverfügbare Embedded PC in wenigen Minuten drahtlos im Netzwerk. Die Concepion®-jXa verfügt über bis zu vier GBit LAN-Ports. Zwei robuste 2,5“ Shuttles in Edelstahlausführung bieten Platz für austauschbare 2,5“ SATA SSD Festplatten. Dank zahlreicher Schnittstellen lässt sich die Concepion®-jXa je nach Anforderung in unterschiedlichen Zielanwendungen einsetzen. Dabei eignet sich das Netzteil mit XLR-Stecker und Ignition Pin ideal für den Einsatz im Fahrzeug. Die Concepion®-jXa ist mit CPUs von Intel® Core™ i3 bis i9 der 10. Generation oder XEON®-W erhältlich und kann auf Anfrage flexibel modifiziert werden.

Unterschiedliche Embedded PCs für diverse Anforderungen

Die Concepion®-Serie umfasst unter anderem qualitativ hochwertige, lüfterlose Embedded PCs Made in Germany, die dank robuster Komponenten und IP-Schutz optimal für den Dauereinsatz in industriellen Umgebungen geeignet sind. Vielfältige Schnittstellen, Erweiterungssteckplätze, Laufwerkshuttles und optional herausführbare I/O-Schnittstellen bieten maximale Flexibilität. Die langzeitverfügbaren Embedded PCs der Concepion®-Serie sind auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten und überzeugen sowohl durch Zuverlässigkeit als auch Leistungsstärke unter extremen Umgebungsbedingungen – egal ob für den Betrieb von Produktionsanlagen, die Datenerfassung und -analyse im Feld oder den In-Vehicle-Einsatz.

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.