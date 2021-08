Highlight zum Neustart: AMERICANA eröffnet Messesaison nach eineinhalb Jahren Corona-Pause

Die afa im Januar 2020 war die letzte grosse Messe in Augsburg, jetzt startet das Veranstaltungsprogramm nach mehr als eineinhalb Jahren wieder mit einem echten Highlight:

Die AMERICANA ist nicht nur eine der besucherstärksten Messen in Augsburg, sie ist auch das beliebteste Event für Western- und Freizeitreiter in Europa! Mehr als 50.000 Fans wurden vor zwei Jahren noch registriert, damit ist dieses Mal sicher nicht zu rechnen. Dennoch, der Kartenvorverkauf läuft prächtig, für die beiden Abendshows am Freitag und Samstag gibt es keine Tickets mehr! Allerdings konnten auch nur 50% der Plätze vergeben werden – schade, denn gerade die beiden Shows waren zuletzt immer bis auf den letzten Platz verkauft.

Sämtliche Tickets nur im Kartenvorverkauf

Die vielleicht wichtigste Änderung betrifft den Zugang zum Gelände. Wer die AMERICANA 2021 besuchen möchte, muss sein Ticket, egal ob Tageskarte oder Abendshowticket zuvor über den Ticketshop auf der Homepage der AMERICANA registireren und dabei nachweisen, dass er / sie entweder geimpft, genesen oder (negativ) getestet ist. Die notwendigen Informationen sind den Ticketkäufern individuell zugestellt worden.

Europas führende Westernreitmesse

Auch in diesen nicht einfachen Zeiten lässt das Angebot der AMERICANA keine Wünsche offen. Knapp 240 Aussteller aus zehn Ländern, unter ihnen Topanbieter wie Gomeier, Mundorf, 4 Hooves, HMS4You, Stars & Stripes, Lope in, Westernwelt.com, Josera u.a.. präsentieren in den Hallen 1, 3, 4, 5 sowie im Freigelände Neuheiten für Pferd und Reiter. Das Angebot um fasst Reitausrüstung, Outfit, Pferdepflege, Futtermittel, Stall- und Anlagentechnik, Zugfahrzeuge u.v.m..

Die Highlights: Die Abendshows der AMERICANA

Sie zeigen die Finals der wichtigsten Wettbewerbe im Reining (Freitag) , Cutting (Samstag) und zwischen den einzelnen Prüfungen spektakuläre Showeinlagen – für viele Fans sind diese beiden Abendshows d a s Highlight der AMERICANA! Aber auch die beiden anderen Abende bieten erstklassige Unterhaltung. So zeigt ein Stuntteam am Mittwoch spektakuläres „Bridless Cutting“, im Anschluß präsentiert, die aus den Ostwindfilmen bekannte, Kenzie Dysli ihre aktuelle Show. Am Donnerstag folgt mit dem ERCHA Nations Cup ein Leckerbissen für Cowhorse-Fans, am Start sind die besten Mannschaften und Einzelreiter Europas.

Gratis-Tipps von Top-Trainern und Tierärzten

Bei vielen Besucher*innen stehen die Reitringe in den Halle 1, 3 und 4 hoch im Kurs. Top-Trainer gewähren hier ebenso informative wie spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Ob ganzheitliches Training, ob mit oder ohne Zügel oder die Natural Horsemanship. Bei Parelli geht es um Themen wie „Wie lernen Pferde wirklich?“ bis hin zu „Parelli für Kids“. Die klassischen Westerpferderassen werden ebenso präsentiert wie die sportlichen Disziplinen, dazu Trainingsmethoden für Einsteiger und Profis. Im Gesundheitsforum können sich Besucher über Erkrankungen und deren Behandlung, über Naturheilverfahren oder Physiotherapie informieren und mit den Experten sprechen. (Alle Programme als Download auf www.americana.de)

Red Grizzly Biergarten

Besonderheit in 2021: Um möglichst viele Fans in den Genuss der einzigartigen AMERICANA Atmosphäre unter freiem Himmel kommen zu lassen, wird es in diesem Jahr den AMERICANA Red Grizzly Biergarten geben, mit ersktlassigen Country-Bands, jeder Menge Spezialitäten vom Grill , Streetfood und frisch gezapften Bier.

Großer Spaß für kleine Gäste

Nachwuchs-Cowboys & -Indianern bietet die AMERICANA ein abwechslungsreiches Angebot in Halle 3. Bei Pullman City und der Moonlight Ranch können sie zum Beispiel Gold waschen, Federschmuck basteln, Halfter knoten oder ihre Geschicklichkeit mit dem Lasso unter Beweis stellen.

Die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH gehört zu den führenden privaten Veranstaltern von Fach- und Publikumsmessen und Kongressen in der Bundesrepublik. Die Veranstaltungen werden bundesweit an verschiedenen Standorten durchgeführt . Darüber hinaus ist das Messeunternehmen Partner und Dienstleister für Verbände, Organisationen und Kommunen und betreut Messebeteiligungen im In- und Ausland.