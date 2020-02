Hilfe gegen Hacker? Neue Initiative von VDMA e. V. und VSMA GmbH bietet kostenlose Arbeitshilfen.

Hackerangriffe sind die größte Bedrohung des 21. JahrhundertsDer Maschinen- und Anlagenbau ist in vielen Bereichen Weltmarktführer – und damit besonders interessant für Kriminelle. Die Fortschrittlichkeit in Digitalisierung und Automatisierung birgt leider nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Cyber Risiken, um genau zu sein. Denn die zunehmende Vernetzung macht die Branche anfälliger für Hackerangriffe. Bereits jetzt registriert der Verfassungsschutz alle drei Minuten einen Angriff auf eine deutsche Firma, Schäden in sechsstelliger Höhe sind keine Seltenheit. Daher haben der VDMA e.V. und sein Tochterunternehmen, die VSMA GmbH, die Initiative „Unternehmen Cybersicherheit“ ins Leben gerufen. Aktuelle Tipps, Studien und Arbeitshilfen unterstützen Unternehmen bei der Minimierung von Cyber Risiken und zeigen, wie man sich vor Hackern schützt.

„Unternehmen Cybersicherheit“ hilft mit kostenlosen Tipps & Tools

Im Kampf gegen die wachsende Bedrohung aus dem World Wide Web ist die Initiative „Unternehmen Cybersicherheit“ ein guter Partner. Das Infoportal www.unternehmen-cybersicherheit.de ist seit Januar online und bietet neben News auch praktische Arbeitshilfen, die kostenlos angefordert werden können.

Die VDMA Cyber-Risiko-Prüfung

Kennen Sie Ihr Cyber-Risiko? Falls nicht, können Sie es jetzt ganz einfach online checken. Mit der speziell auf die Branche zugeschnittenen VDMA Cyber-Risiko-Prüfung.

https://unternehmen-cybersicherheit.de/it-sicherheit-tipps-tools/cyber-risiko-pruefung/

Der VSMA Muster IT-Notfallplan

Haben Sie einen Plan? Wenn wichtige IT-Systeme beeinträchtigt sind, ist Eile geboten. Jedes Unternehmen sollte daher über einen IT-Notfallplan verfügen, der das interne Vorgehen regelt.

https://unternehmen-cybersicherheit.de/it-sicherheit-tipps-tools/muster-it-notfallplan/

Der VSMA Cyber Newsletter

Sind Sie auf dem Laufenden? Wir informieren regelmäßig über aktuelle Cyber Risiken, neue Fälle, Warnmeldungen und Entwicklungen. Praxisorientierte Tipps zur IT-Sicherheit inklusive.

https://unternehmen-cybersicherheit.de/cyber-magazin-aktuelle-faelle-news/newsletter/

Die Broschüre Cyber-Tipps für den Schadenfall

Sind Ihre IT-Systeme sicher? Wir haben Tipps zur Vermeidung des Ernstfalls und zum richtigen Umgang mit Cyberangriffen zusammengestellt. Die Broschüre ist kostenlos und kommt per E-Mail.

https://unternehmen-cybersicherheit.de/it-sicherheit-tipps-tools/tipps-fuer-den-cyber-schadenfall/