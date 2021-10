HiPer IT präsentiert neue industrielle IoT-Plattform zur Optimierung des Gebäudemanagements auf der ExpoReal 2021

HiPer IT, ein Mitglied der BPS Group, ist das Big-Data-Unternehmen, das den digitalen Zwilling ins Facility Management bringt – und damit zu höherer Effizienz, verbesserter Nachhaltigkeit und einem „grüneren“ Betrieb von Immobilien führt.?Der innovative Proptech-Anbieter wird die Version 2.0 seiner HiPerWare® Plattform auf der Expo Real, einer führenden internationalen Messe für Immobilien und Investments, vorstellen, die vom 11. bis 13. Oktober in München stattfinden wird.

HiPerWare® stellt einen entscheidenden Durchbruch in der Praxis und Technologie des digitalisierten Facility Managements (FM & CAFM) dar und ermöglicht es einer Vielzahl von Gebäudeeigentümern und -verwaltungsgesellschaften, digitale Optimierungsprozesse durchzuführen, um maximale Effizienz zu erreichen. Dank HiPerWare® wird die digitale Transformation in der Branche wirtschaftlich tragfähig.

„HiPerWare® basiert auf tiefgreifender ingenieurtechnischer und mathematischer Entwicklung, Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen IT, Design, Konstruktion und Betrieb, – sagt Arseny Tarasov, Global CEO von HiPer IT. – Um die Betriebs- und Energieeffizienz zu steigern und die Ausfallzeiten von Anlagen zu reduzieren, haben wir die HiPerWare®-Plattform entwickelt, einen End-to-End-IIoT-basierten Big-Data-Engine, der Echtzeit-Telemetrie von technischen Prozessen in einem Gebäude sammelt, analysiert und visualisiert.

Durch die Integration der gesammelten Big Data mit BIM-Modellen, 360-Fotopanoramen oder 2D-Zeichnungen entsteht ein digitaler “live” Zwilling. HiPerWare® prognostiziert und meldet Anomalien. Darüber hinaus steigert die von HiPerWare® erstellte umfassende „digitale Spur“ der Gebäudebetriebsgeschichte den Marktwert der Immobilie und ihre Liquidität. Es handelt sich um eine sofort einsatzfähige, skalierbare Lösung auf der Grundlage einer Microservice-Architektur für die Masseneinführung mit sofortigen Ergebnissen, die keine nennenswerten Anfangsinvestitionen und keine speziellen Schulungen für Standorte oder Mitarbeiter erfordert. Die Lösung erstellt einen langfristigen digitalen Fußabdruck der technischen Systeme, senkt die Betriebskosten um bis zu 30 %, verbessert die Energieeffizienz um bis zu 20 % und reduziert die CO2 -Emissionen. Darüber hinaus kann HiPerWare® verwendet werden, um die Energieeffizienz eines Gebäudes für die ESG-Berichterstattung zu verfolgen und zu analysieren.

„Der Gebäudesektor hat es bisher nicht geschafft, seine Klimaziele bis 2020 zu erreichen. Es ist höchste Zeit, sich mit den Verbrauchsproblemen in Gebäuden zu befassen; genau das leistet unsere HiPerWare® Plattform. Unsere Messgeräte zur Erfassung großer Datenmengen können schnell in bestehenden Gebäuden installiert werden und sofort mit der Datenerfassung und -analyse beginnen, ohne große Aufwendungen oder Eingriffe in die Prozesse“, sagt Arseny Tarasov.

HiPer IT wird Teil der Startup Tech Alley Zone in Halle A2 der Expo Real sein; das Unternehmen wird seine neue Lösung auch auf einem speziellen Launch-Event am 12. Oktober vorstellen.

HiPer IT ist ein Geschäftsbereich der BPS Group mit Sitz in München.

Die BPS-Gruppe bietet ihren Kunden Lösungen, einschließlich neuer digitaler Produkte, für das Lebenszyklusmanagement von Immobilien – von der Planung bis zum Betrieb – von Industrie-, Bau- und Infrastrukturanlagen.

Die Gruppe besteht aus führenden Unternehmen in den Bereichen BIM-Planung, BIM-Beratung, Management und Betrieb sowie digitale Technologie: BPS Planung, iBIM und HiPer IT. BPS Planung ist der führende BIM-Partner auf dem deutschen Markt, mit einem Portfolio von etlichen Millionen Euro Projekten und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Großunternehmen wie PORR, Obermeyer und Hochtief. Zu den Partnern gehören TÜV SÜD, Autodesk, Groupe POMA, Synchro Software, Teamsystem und andere.

Die BPS-Gruppe engagiert sich für nachhaltige Immobilien und ist Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.