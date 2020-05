Hitachi Solutions Germany kooperiert mit Solgari bei Microsoft Dynamics 365

Mit Hitachi Solutions und Solgari führen zwei bewährte Microsoft-Experten ihr Branchen- und Business-Know-how zusammen, um künftig im DACH-Markt zu kooperieren. Hitachi Solutions ist führender Partner für Microsoft Dynamics 365 in Deutschland. Für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor stellt das Unternehmen ERP-, CRM-, Power-Plattform- und Power-BI-Lösungen von Microsoft bereit.

Solgari ist wiederum ein Premium-ISV von Microsoft und auf Cloud-basierte Omnichannel-Kommunikationslösungen spezialisiert. Sein integriertes Konzept ermöglicht Unternehmen, ihre Kunden aus einem CRM heraus Compliance-sicher über mehrere Kanäle (Voice, Video, Chat, SMS, Fax) anzusprechen. Mit Social Insights, Business Intelligence und Kampagnen-Management optimieren sie so ihre Marketing- und Vertriebsmaßnahmen und machen die Customer Journey der Kunden zum einmaligen Erlebnis.

Sebastian Zack, Solution Architect PreSales, freut sich über die Fusion von Kompetenzen und Lösungen: ?Unternehmen, die mit den Chancen der digitalen Transformation ihr Geschäftsmodell zukunftssicher ausrichten möchten, können mit der integrierten Lösung von Solgari und unseren Services mit Dynamics 365 sehr schnell und sehr wirksam durchstarten. So vielseitig die Kombination ist, ist sie dennoch einfach anzuwenden!?

Tamara Phelan, Global Head of Sales and Partner Management bei Solgari, möchte Cloud-affine Kunden für das All-in-One-Paket aus CRM und Kommunikations-Tools begeistern: ?Wir arbeiten mit einem führenden Anbieter von Dynamics 365 für Customer Engagement zusammen. Mit Hitachi Solutions?Germany verbindet uns nicht nur eine fantastische kommerzielle Partnerschaft, die den Kunden in DACH herausragende Innovationen liefert, sondern auch eine zukunftsträchtige Kooperation.?

Am 26 und 27.. Mai 2020 bieten die beiden Kennenlern-Webinare in Deutsch und Englisch für Entscheider in Marketing, Vertrieb und Services sowie für den ITSupport.

Infos und Termine unter www.hitachi-solutions.de/…

Hitachi Solutions Germany GmbH ging 2019 aus der Übernahme der implexis GmbH hervor. Das Unternehmen ist Teil der Hitachi Solutions, Ltd. in Europa, einer Tochtergesellschaft der Hitachi Group.

Seit 2019 ist Rolf Adam General Manager für den Bereich DACH. Hitachi Solutions ist führend für Business- und ITK-Strategien und -Lösungen für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Als globales Beratungsunternehmen, das im privaten und öffentlichen Sektor tätig ist, hat es sich auf benutzerfreundliche Geschäftsanwendungen spezialisiert, die auf der Microsoft-Cloud basieren. Mehr Informationen zu Hitachi Solutions finden Sie unter www.hitachi-solutions.de.