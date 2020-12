? HL7-Daten verarbeiten + schützen ? Health Level 7 Daten integrieren, migrieren, bereinigen oder maskieren ?

Verarbeitung und Schutz von HL7-Daten: Totales Datenmanagement mit Voracity!

Es ist jetzt möglich, PHI in textbasierten HL7-Dateien direkt mit dem IRI DarkShield Datenmaskierungsprodukt für unstrukturierte Dateien zu erkennen, zu liefern und zu de-identifizieren. Dieses Produkt ist auch in der unten erwähnten IRI-Datenmanagement-Plattform IRI Voracity enthalten, in der die HL7-Dateien strukturiert sind.

Dieser Artikel zeigt, wie Sie IRI Voracity nutzen können, um sensible Gesundheitsdaten schnell in den hier vorgestellten HL7-Dateistandard zu integrieren und zu maskieren.

Der Prozess beginnt damit, dass HL7-Nachrichten mit der Software Flexter Data Liberator von Sonra in ein relationales Format konvertiert werden. Die Ausgabe dieses Prozesses wird eine Oracle-Datenbank sein – was eine einfache Metadatenerkennung und Datenmanipulations-/Maskierungsjob-Erstellung in Voracity bedeutet.

Flexter ist eine XML-Parsing-Software für jeden industriellen Datenstandard, einschließlich HL7. Voracity ist eine auf Eclipse aufbauende Datenmanagement-Plattform für Data Discovery (Profiling), Integration (ETL), Migration, Governance (DQ, Maskierung, line age, etc.) und Analyse (BI und Datenaufbereitung).

Wir werden die REST-API von Flexter aufrufen, um die Daten von einem Linux-Client aus zu verarbeiten. In der Konfigurationsdatei für den Client legen wir den REST-Endpunkt, den Ausgabedatenspeicher und die Verbindungsdetails zu unserer Datenbank fest:

Hier im Blog unseres Partners IRI finden Sie alle weitereren Details, es lohnt sich!

