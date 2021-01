Hoch 3 – Dein Local SEO Online Videokurs mit Timo Specht. Local SEO Das Funktioniert.

Wenn du ein lokales Business betreibst und einen starken Online Auftritt brauchst, ist spezielles Wissen rund um das Thema Local SEO erforderlich. Suchmaschinenoptimierung auf lokaler Ebene weist andere Anforderungen auf als SEO für überregionale Angebote.

Eine gute Grundlage ist ein Online SEO Kurs mit Fokus auf die lokale Suchmaschinenoptimierung. Im HOCH3 Local SEO Online Kurs lernst du, wie du organisch (also ganz ohne bezahlte Werbung) Suchmaschinenoptimierung auf lokaler Ebene betreibst.

Der frisch zum 01.01.2021 gelaunchte HOCH3 Local SEO Online Kurs vom erfolgreichen SEO Freelancer Timo Specht in München ist ab sofort buchbar. Das besondere an diesem Kurs sind die enthaltenen 3 Bestandteile für den Erfolg, die mit ein wenig Geduld auch von Einsteigern erlernbar sind.

Zum Launch wird ein besonderer Rabatt in Höhe von 21 % für die ersten Käufer gewährt, die noch im Januar 2021 den Videokurs buchen möchten. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis kann man kaum erwarten, wenn es um das Thema Local SEO geht. Hier direkt starten: https://www.timospecht.de/hoch3-local-seo-online-kurs/

Social SEO Kurs: 3 Bestandteile für deinen Erfolg

Im Videokurs erfährst du, wie du auf Google und auf YouTube organisch die besten Ergebnisse erzielst. Außerdem wird die Funktion sowie der Einsatz von Google My Business genau vorgestellt. Lokale Unternehmen, die in kompakter Form mehr lernen und von vorhandenem Wissen profitieren wollen, erhalten durch den neuen HOCH3 SEO Kurs ganz neue Möglichkeiten.

Es besteht die Möglichkeit, die Tätigkeiten rund um SEO an Experten auszulagern und in Form einer Dienstleistung zu buchen. Oder ein umfassender Videokurs wird einmal gekauft, damit auf diese Weise das Wissen selbst angeeignet werden kann.

Auch heutzutage ist es noch möglich, im Bereich Local SEO ganz gezielt und mit Erfolg Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Durch die folgenden 3 Bestandteile des Online SEO Kurses ist es möglich, auf organische Weise mehr zu erreichen.

Google My Business

Bei Google My Business handelt es sich um einen echten Geheimtipp, wenn es um SEO geht. Ganze 42 Prozent aller Suchanfragen landen am Ende auf dem lokalen Google My Business Eintrag, der auf organische Weise das Ranking verbessert. Es wäre daher gerade für Local SEO sehr schade, auf den Eintrag bei Google My Business zu verzichten, der ein wichtiger Bestandteil im HOCH3 SEO Kurs ist.

Google Organisch

Die größte Suchmaschine der Welt bestimmt mit darüber, wie viele potenzielle Kunden auf dich und dein Angebot aufmerksam werden. Wer es schaffen, bei Google organisch sein Ranking zu verbessern, schneidet im Vergleich zur Konkurrenz einfach besser ab. Hier sind viele Schritte und Besonderheiten wichtig, die natürlich im SEO Videokurs näher beschrieben werden. Ein reiner Eintrag bei Google My Business reicht in jedem Fall hier nicht aus.

YouTube Organisch

Die Zahl der durchschnittlichen Suchanfragen sowie die mögliche Reichweite bei YouTube wird noch immer stark unterschätzt. Content bei YouTube sorgt daher nicht nur bei der Plattform direkt für eine größere Reichweite, sondern stärkt auch dein Ranking bei Google. Denn Google und YouTube stürzen und stärken sich gegenseitig, weshalb gute Videos bei YouTube für den Bereich Local SEO mit ein Instrument für den Erfolg darstellen.

Was zeichnet den HOCH3 Videokurs aus?

Der Local SEO Kurs verbindet die drei zuvor vorgestellten Bestandteile auf sinnvolle, einfache und sehr effektive Weise. Wie? Darum geht es in dem neu gelaunchten Kurs, der aufgrund seiner Schwerpunktsetzung noch erfolgreicher ist, wenn es um SEO geht. Der HOCH3 Videokurs wurde nach hohen Qualitätsstandards erstellt und wird natürlich laufend aktualisiert. Veraltete Informationen sind hier nicht zu erwarten.

Das ist in der schnelllebigen Welt der Suchmaschinenoptimierung in jedem Fall sehr wichtig. Zusätzlich erhältst du beim Kauf den Zugriff auf den Kurs genau wie persönliche Coaching Calls. Darüber hinaus ergänzen Monatliche Live-QnA–s das Angebot.

Auf der Suche nach Expertenwissen für Local SEO?

Suchst du Expertenwissen, welches dir in verständlichen Videos zur Verfügung steht? Durch den Local SEO Online Kurs kannst du dich ganz in die Suchmaschinenoptimierung einarbeiten und weißt stets, was genau hier erforderlich ist, um Erfolg zu haben. Durch persönliche Coaching Calls bleibst du auch nach dem Kauf des Videokurses immer dabei und kannst kontinuierlich an deinen Zielen arbeiten.

Schließlich ist es so, dass Local SEO ein recht komplexes Thema darstellt und es nicht immer einfach ist, in allen Bereichen auf einem aktuellen Stand zu bleiben. Durch den sorgfältig ausgearbeiteten Social SEO Kurs kommst du direkt zum Kern der einzelnen Aufgaben und weißt genau, was dich ab jetzt in Bezug auf dein Ranking nach oben bringt.

Durch den HOCH3 Videokurs fällt es leichter, keine Zeit mehr zu verschwenden und sich ganz gezielt auf wichtige Inhalte zu konzentrieren. Bei einer Buchung im Januar 2021 sorgen ganze 21 Prozent Rabatt dafür, dass der Einstieg in den Local SEO Kurs noch attraktiver ist.

Ich freue mich auf dein Interesse!