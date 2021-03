Hochauflösende Videoüberwachung am Geldautomaten

Vielerorts schließen die Bankinstitute ihre Filialen und Niederlassungen und so bleibt der Bankautomat gerade in ländlichen Gegenden, wo man nicht überall den Kaffee mit der EC- oder Girokarte zahlen kann, oftmals die einzige Möglichkeit, Bargeld zu erhalten. Gerade an den weniger belebten Orten setzen Kriminelle gerne an, um Geldautomaten zu manipulieren oder mit gestohlenen Karten Geld abzuheben.

Die Kameraüberwachung von Geldautomaten ist kein Geheimnis, jedoch glichen lange Zeit die hier entstandenen Fahndungsfotos eher den Bildern der Anfangszeit der Fotografie. Oftmals unterbelichtet und unscharf ist auf den Bildern wirklich niemand eindeutig zu erkennen.

Die neueren Bankautomaten sind hier besser ausgestattet, hat doch gerade die Kameratechnologie in den letzten Jahren eine enorme Miniaturisierung und Qualitätssteigerung erfahren. Die Kameras bieten eine wesentlich?höhere Auflösung?und sind viel?lichtempfindlicher?und können somit auch verborgen unter abgedunkelten Blenden und Verkleidungen angebracht werden, sodass nicht sofort ersichtlich ist, welchen Blickwinkel man meiden oder welchen Bereich man mit der Hand abdecken muss, um auf den Bildern nicht erkennbar zu sein.

Dennoch gibt es diese sogenannten?Pin- oder Pinhole Kameras?für diese Zwecke nicht unbedingt von der Stange und oftmals müssen Gehäuseteile oder die Firmware der Kameras für die Nutzung in solch sensiblen Einsatzgebieten angepasst werden. INCOM prüft hier gerne die Umsetzbarkeit und stellt den direkten Kontakt zu den asiatischen Entwicklerteams her. Mit der Projekterfahrung können die Kollegen der Fachabteilung auch unmittelbar und zuverlässig die Machbarkeit der Lösungen abschätzen und im nächsten Schritt mit den Herstellern klären. Für detailliertere Informationen?sprechen Sie uns gerne an.

