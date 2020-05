Hochkarätige Online-Messe zeigt Chancen im Bereich ?Modern Workplace? auf

Gleich fünfzehn namhafte Technologie-Hersteller wie z.B. Microsoft, Hewlett Packard, Dell, Roomz, Intel uvm. zeigen gemeinsam mit der IT-HAUS GmbH ?Best Practices” für modernes Arbeiten in Unternehmen auf.

Die kostenlose Informationsveranstaltung im Rahmen einer virtuellen Messe richtet sich an interessierte Geschäftsführer und Führungskräfte aus den Bereichen IT, Purchasing, Controlling und kaufmännischer Leitung.

Neben virtuellen Messerundgängen und dem direkten Besuch der Ausstellung finden weitere sogenannte ?Speakers Corner” mit über 25 eigens aufgesetzten Webinaren statt, die einen hohen Informationsgehalt liefern werden.

Corona-Krise als Chance sehen und nutzen

Um in der aktuellen Corona-Krise geschäftsfähig zu bleiben, haben viele Unternehmen schnell reagiert und sporadisch ?neue” und innovative Arbeitsplatzmodelle geschaffen. Doch welche ersten Learnings können wir aus dieser Krise und den Veränderungen ziehen und wie können Unternehmen diese auch künftig gewinnbringend für sich nutzen?

Neue Technologielösungen drängen auf den Markt oder haben sich bereits längst in der Praxis bei Großkonzernen bewährt. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, gilt es, im War for Talents zu bestehen, unternehmensweite Prozesse mit Unterstützung der digitalen Transformation zu optimieren und Mitarbeiter sowie Teams produktiver einzusetzen.

Als Gastredner referiert Prof. Sami Sokkar zum Thema ?New Work ? Veränderungen in der Gesellschaft und Organisation”. Er wird die Frage beleuchten, wie sich im Zeitalter der neuen Arbeitsformen die Kommunikation und Zusammenarbeit verändert und neu definiert werden muss.

Kostenlose Anmeldung

Als eines der führenden IT-Systemhäuser hat die IT-HAUS GmbH ? gemeinsam mit weltweit namhaften Partnern ? diese Veranstaltung initiiert und eine Kommunikationsplattform geschaffen, um das ?Change Management” näher zu beleuchten.

Anmeldungen zu dieser virtuellen Informationsveranstaltung können unter https://events.it-haus.com/?utm_source=it-haus&utm_medium=presse&utm_campaign=modern-workplace?durchgeführt werden.

Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Geschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse.

In den vergangenen vier Jahren wurde die IT-HAUS GmbH drei Mal in Folge als Bestes Systemhaus ausgezeichnet und erreichte auch in 2020 eine Top-Platzierung als bester Managed Service Provider Deutschlands.