Hochschule Bremen informiert in Online-Vorträgen über Studienangebot

Den passenden Studiengang zu finden ist für junge Menschen nicht leicht. Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen können bei der Studienorientierung als Ratgeber:in und Motivator:in helfen. Bei der virtuellen Studieninfowoche der Hochschule Bremen (HSB) vom 28. Juni bis zum 2. Juli 2021 gibt es daher auch Informationsangebote für Bezugspersonen. Am Montag, 28. Juni, 17 Uhr, und am Mittwoch, 30. Juni, 17 Uhr, berät das Team der HSB Eltern und gibt Tipps, wie Jugendliche bei ihrer Entscheidung begleitet werden können.

In vielen weiteren Online-Live-Vorträgen erhalten Studieninteressierte Informationen aus erster Hand: Bei dem Veranstaltungsformat ?Ask-a-Student? stehen Studierende Rede und Antwort. Von ihren Erfahrungen berichten sie zum Beispiel am Montag, 28. Juni, 17 Uhr, und am Mittwoch, 30. Juni, 11 Uhr.

Da es sich bei rund zwei Drittel der Studiengänge an der Hochschule Bremen um internationale Studiengänge handelt ? also ein Teil der Seminare auf Englisch stattfinden und ein Pflichtsemester im Ausland fester Bestandteil ist ? gibt das International Office in zwei Vorträgen Tipps zum Studium und Praktikum im Ausland: Mittwoch, 30. Juni, 12 Uhr, und Freitag, 2. Juli, 12 Uhr.

Damit alle erforderlichen Unterlagen zur Einschreibung auch zum richtigen Zeitpunkt vorliegen, informiert das Beratungsteam der HSB über das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren am Donnerstag, 1. Juli, um 11 Uhr, und am Freitag, 2. Juli, 13 Uhr. Die ehrenamtliche Initiative ?Arbeiterkind.de? unterstützt Schüler:innen aus Familien ohne Hochschulerfahrung. Der Vortrag ?Wie finanziere ich mein Studium?? findet am Dienstag, 29. Juni, 12 Uhr, und am Freitag, 2. Juli, 14 Uhr, statt.

Abgerundet wird die Studieninfowoche mit ausführlichen Informationen zu Bachelor-Studiengängen aus allen Fakultäten. Bei den Videovorträgen können die Teilnehmer:innen über den Chat mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Das Programm mit der Themenübersicht und der Link zur kostenlosen Teilnahme können unter www.hs-bremen.de/studieninfowoche abgerufen werden.

Die Zentrale Studienberatung richtet die Studieninfowoche pandemiebedingt zum zweiten Mal virtuell aus. In den fünf Tagen ist es möglich, die Hochschule Bremen mit PC oder Mobilgerät von zu Hause aus zu erleben. Das Angebot richtet sich an Studieninteressierte sowie an Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte.

Die Hochschule Bremen ist die größte Fachhochschule und die zweitgrößte Wissenschaftseinrichtung im Bundesland Bremen. Rund 8.700 Studierende in 66 Studiengängen sind in Ingenieurs-, Natur-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften eingeschrieben. Über 300 Kooperationsverträge mit Partnern weltweit sind Basis für die internationale Ausrichtung. Dank langjähriger Kontakte zu Partnern aus der Wirtschaft, die eine besonders praxisorientierte Lehre und Forschung ermöglichen, bietet die Hochschule Bremen zukunftssichere und innovative Studieninhalte und gilt als Innovationsmotor für die Region. An die Hochschule Bremen angeschlossen ist u.a. das International Graduate Center (IGC), eine interdisziplinäre Einrichtung für akademische Weiterbildung im Master-Bereich.