Hochschule der Wirtschaft für Management: Managerschmiede mit Herz vergibt Stipendien für soziales Engagement ? Allianz als Stipendiengeber

MANNHEIM. Die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim vergibt erstmals ein Social Leadership Stipendium an Studierende. Partner und Stipendiengeber ist die Allianz. Die Hochschule zeigt Herz und belohnt auf diese Weise soziales Engagement.

Die HdWM fördert soziales Engagement unter den Studierenden und vergibt im Juni 2020 erstmals das Social Leadership Stipendium. Dazu gründet die HdWM eine Art Ehrenamtsbörse, über die Studierende gleich zum Studienstart informiert werden. Man wolle auf diese Weise auch Anreize setzen, bereits bestehende Engagements während der Studienzeit an der Hochschule fortzusetzen. In der ersten Ausschreibung wählte das Komitee zwei Studierende aufgrund ihres Einsatzes für Andere und die Hochschule aus. Auch der Stipendiengeber Allianz ist von den beiden Stipendiaten überzeugt.

Die HdWM legt als wertebasierte Hochschule neben der akademischen und praxisorientierten Ausbildung ihrer Studierenden auch großen Wert auf soziale Verantwortung. Nicht umsonst lautet das Motto des Internationalen Bundes, dem Hauptgesellschafter der HdWM, ?Menschsein stärken?. Für die HdWM-Präsidentin Prof. Dr. Perizat Daglioglu war die Vergabe des Stipendiums deshalb eine Herzensangelegenheit: ?Unser ganz besonderer Dank geht an die großzügigen Förderer von der Allianz. Die Auswahl der beiden Stipendiaten ist auch dazu geeignet, andere Studierende für soziales Engagement zu begeistern?.

Ehrenamt ist Ehrensache: Die Stipendiaten helfen aus Überzeugung

Eine der ausgewählten Stipendiaten ist Sabina Muradli, sie studiert im dritten Semester Management in International Business und ist gleichzeitig Kurssprecherin. Sie ist in der Fachschaft und im Buddy-Programm des International Office engagiert. Das Buddy-Programm ist die erste Anlaufstelle für ausländische Studierende, das bei der Eingewöhnung in das Hochschulleben und bei der Anpassung an ihre neue Umgebung unterstützt. An der HdWM sind derzeit Studierende aus 28 Nationen und vier Kontinenten eingeschrieben.

Nach ihrem Engagement gefragt, erklärt Muradli: ?Meine Leidenschaft Menschen zu helfen entwickelte sich, als ich mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen bin. Ich musste mich ohne Hilfe zurechtfinden und auch meinen Eltern oft unter die Arme greifen, weil mein Deutsch besser war. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie schwer es sein kann, in einem neuen Land Fuß zu fassen. Deswegen versuche ich mein Bestes, um den neuen ausländischen Studenten zu helfen, wo ich nur kann?.

Stipendiat Christopher Schertz studiert im 4. Semester Beratung und Vertriebsmanagement. Er zeigt sich ebenfalls in der Fachschaft aktiv und ist Mitglied in Senat und Prüfungsausschuss. ?Ich liebe es Menschen zu helfen, daher bin ich seit mehreren Jahren aktiv als Notfallseelsorger und im Deutschen Roten Kreuz vielfältig unterwegs. Das Gefühl, Menschen etwas Gutes zu tun ist unbeschreiblich! Das Lächeln eines kleinen Patienten, nachdem man ihm helfen konnte, oder auch der beruhigtere Blick eines Angehörigen nach einem schlimmen Verlust. Für mich war auch als Student klar, dass ich mich an der HdWM einbringen und für meine Kommilitonen einsetzen möchte?, erläutert Schertz.

Stipendiengeber Allianz: Talente fördern und gesellschaftliche Verpflichtungen wahrnehmen

David Steiner von der Allianz Geschäftsstelle Karlsruhe war von der Idee des Social Leadership Stipendiums gleich überzeugt und nahm die Gelegenheit wahr, als erster Stipendiengeber die Studierenden in ihrem Engagement zu bestärken. ?Der ,Purpose? der Allianz lautet ,We secure your future?, sagt David Steiner. ?Dazu gehört auch, junge Talente zu fördern und als Konzern gesellschaftliche Verpflichtungen wahrzunehmen. Hier freut es uns ganz besonders, als Allianz Geschäftsstelle Karlsruhe, zwei jungen Talenten das Studieren etwas zu erleichtern und unseren Teil auch lokal hier in Mannheim beizutragen. Die Stipendien bilden so eine weitere Säule unserer Zusammenarbeit mit der HdWM, die wir ständig weiterentwickeln?.