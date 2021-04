Hochschule Kaiserslautern bietet Online-Infoveranstaltungen zum Studienangebot am Pirmasenser Campus

Die Hochschule Kaiserslautern lädt in der Woche vom 12. ? 19. April 2021 zu mehreren virtuellen Infoveranstaltungen zum Studienangebot am Campus Pirmasens ein.

Professorinnen und Professoren stellen in Online-Vorträgen die Bachelor- und Masterstudiengänge des Fachbereichs Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften vor und Studieninteressierte haben die Möglichkeit, sich mit den Studiengangsleitungen auszutauschen und im Live-Chat Fragen zu klären.

Die Veranstaltungsreihe ?Online Infosessions? startet am 12. April mit dem Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Logistik und Produktionsmanagement. Dieser Termin richtet sich an Interessierte, die bereits über einen Bachelorabschluss als Wirtschaftsingenieur oder -ingenieurin oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen.

Am 13. April gibt es Informationen über den Bachelorstudiengang Angewandte Pharmazie und auch den berufsbegleitenden Studiengang Industriepharmazie. Beide Studiengänge bilden Industriepharmazeut*innen aus, sind auf die Anforderungen moderner pharmazeutischer Unternehmen zugeschnitten und bereiten Studierende auf spätere Tätigkeiten in der Forschung und Entwicklung, der Arzneimittelherstellung, -zulassung und ?sicherheit oder auch dem Qualitätsmanagement vor.

Wer gerne im Labor experimentiert und sich für ein Studium im Bereich der Chemie interessiert, kann am 14. April die Infoveranstaltung zum Bachelorstudiengang Angewandte Chemie oder den Vortrag zum Masterstudiengang Angewandte Polymerchemie besuchen, der nach Abschluss zur Aufnahme eines Promotionsstudiums qualifiziert.

Schülerinnen und Schüler, die sich für das spannende Berufsfeld ?Logistik? interessieren, haben am 15. April die Möglichkeit, sich ausführlich über Inhalt, Ablauf und wählbare Spezialisierungen im Logistik-Studium zu informieren und etwas zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nach Studienabschluss zu erfahren.

Am gleichen Tag informiert die Leitung des Studiengangs ?Leder- und Textiltechnik? über die beiden Studienschwerpunkte ?Textiltechnik? und ?Lederverarbeitung und Schuhtechnik?, die eine langjährige Tradition an der Hochschule Kaiserslautern haben. Junge Leute, die ein außergewöhnliches Studienfach suchen, sollten sich in die Infoveranstaltung reinklicken, denn einen Ingenieur-Titel im Bereich Leder- und Schuhtechnik kann man deutschlandweit nur am Hochschulstandort Pirmasens erwerben.

Von der Expertise im Bereich des Schuhingenieurwesens profitiert auch der noch neue, berufsbegleitende Bachelorstudiengang ?Orthopädieschuhtechnik?, der am 16. April vorgestellt wird.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 19. April die Infosession des Masterstudiengangs ?Refinement of Polymer and Composite Products?. Dieser Studiengang wird komplett in englischer Sprache durchgeführt und zieht daher Studierende aus aller Welt an den Pirmasenser Campus.

Die Online-Infosessions können ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Auch Eltern und andere Interessierte sind herzlich eingeladen.

Zugang zu den Info-Sessions und Informationen zum Kennenlernprogramm des Campus Pirmasens unter: www.hs-kl.de/kennenlernen-alp

