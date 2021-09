Hochschule Stralsund begrüßt ihre neuen Studierenden

Am Dienstag, 14. September 2021, werden symbolisch in einem Festakt im Auditorium Maximum der Hochschule Stralsund (HOST) die neuen Studierenden des Studienjahres 2021/22 feierlich eingeführt. In einer erstmals hybriden Immatrikulationsfeier werden vor Ort geladene Gäste sowie studentische Vertreter*innen begrüßt und die gesamte Veranstaltung für alle neuen Studierenden der HOST und Interessierte online übertragen.

„Es sind besondere Zeiten. Wir freuen uns, dass wir in Präsenz in unser neues Studienjahr 2021/22 starten können und die Immatrikulation im Jubiläumsjahr der Hochschule feierlich begehen können, wenn auch in einem dem Pandemiegeschehen entsprechend kleinerem Format“, erklärt die Rektorin der Hochschule Stralsund, Prof. Dr. Petra Maier. Zum Festakt ab 16 Uhr werden Vertreter*innen der Kommunal- und Landespolitik sowie der Wirtschaft erwartet. In Grußworten werden sich neben der Rektorin auch der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Dr. Alexander Badrow, und die Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Susanne Bowen, an die neuen Studierenden und Gäste wenden. Zudem ist eine Grußbotschaft der Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, angekündigt.

Repräsentanten der 28 Studiengänge werden feierlich immatrikuliert

Die Dekan*innen der drei Fakultäten der Hochschule Stralsund, Prof. Dr. Wilfried Honekamp (Elektrotechnik und Informatik), Prof. Dr. Mark Vehse (Maschinenbau) und Prof. Dr. Claudia Danker (Wirtschaft), werden je einen Repräsentanten der 28 Studiengänge der HOST feierlich immatrikulieren – stellvertretend für alle rund 450 neuen Studierenden, die der Veranstaltung über einen Livestream folgen können.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass sich diese jungen Menschen für ein Studium an unserer Hochschule entschieden haben“, erklärt Prof. Dr. Petra Maier, „die Hochschule Stralsund gehört zu den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die als Bildungsinstitutionen für Praxisnähe und Fachexpertise gleichermaßen stehen. Hier wird nicht nur theoretisch geforscht und diskutiert, sondern experimentiert, getestet. Ergebnisse und Prototypen werden direkt in die unternehmerische Praxis gebracht – national wie international. Unsere engagierten Professor*innen und Mitarbeitenden wie auch externe Lehrkräfte werden die neuen Studierenden in die Fachwelten ihrer Studiengänge begleiten und sie dort fordern und fördern, wo sie Ihren Schwerpunkt legen. Unsere Maxime ist es, junge Menschen für ihr Studium und deshalb auch grundsätzlich für die Wissenschaft zu begeistern. Denn Begeisterung und Leidenschaft sind wichtige Säulen, um ein Studium erfolgreich zu beenden.“

Auszeichnung der besten Bachelor-Studierenden

Wie es mittlerweile schon zu einer Tradition geworden ist, werden auch in diesem Jahr bei der Immatrikulation herausragende Leistungen im Studium gewürdigt. Der Vorsitzende des Fördervereins der Hochschule Stralsund, Dietmar Eifler, der Präsident der IHK zu Rostock, Klaus-Jürgen Strupp, und der Regionalgruppensprecher der Ingenieurkammer für Vorpommern-Rügen, Karsten Proksch, werden die drei nach Notendurchschnitt besten Bachelor-Studierenden des fünften Semesters auszeichnen.

„Ankommen und Orientieren“

Für die rund 450 neuen Studierenden startet bereits am Montag, 13. September 2021, das einwöchige „Ankommen und Orientieren“-Programm. Für Erstsemester aller Bachelor-Studiengänge werden hilfreiche Seminare und Vorträge sowie verschiedene Einführungsveranstaltungen in den jeweiligen Fakultäten angeboten. Für die neuen Master-Studierenden und Studierende im Ergänzungsstudiengang finden spezielle Informations- und Einführungsveranstaltungen in der Woche statt. Um den gültigen Corona-Bestimmungen zu entsprechen, werden die Studierenden in unterschiedlichen Gruppen durch die Woche geführt. Sie erhalten Überblick über Verwaltungsbereiche, studentische Gremien, aber auch Hochschulvereine. Darüber hinaus gibt es Seminare zur Studienfinanzierung oder auch Auslandsaufenthalte. Studentische Vereine und Gremien haben ein Freizeitprogramm organisiert.

Die Immatrikulationsfeier der Hochschule Stralsund findet traditionell in der Stralsunder Marienkirche statt, aufgrund des Pandemiegeschehens und der damit verbundenen Auflagen findet die Veranstaltung in diesem Jahr im hybriden Format auf dem Campus statt.

Der Link zum Livestream wird auf der Homepage der Hochschule Stralsund hinterlegt.