Hochschule Stralsund plant die Gestaltung eines studentischen Treffpunktes am Wasser

Direkt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, liegt am Rad- und Wanderweg das „Haus 8“. Die Hochschule Stralsund hat das Gebäude schon vor Jahren in studentische Hände gelegt. Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses, des Referates Haus 8, wollen das Gebäude mit seiner exponierten Lage wieder beleben und neu konzipieren. Eine Kooperation mit dem Masterstudiengang Innenarchitektur der Hochschule Wismar unter der Leitung des Dekans der Fakultät für Gestaltung, Prof. Oliver Hantke, soll das Projekt weiter voranbringen.

Vor-Ort-Termin mit Wismarer Gästen

Am 24. September 2021 fand ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin statt. Studierende aus Wismar besichtigten das Gebäude, nahmen über mehrere Stunden Daten auf, um beispielsweise die Bausubstanz optimal bewerten zu können. „Das Ziel der gemeinsamen Kooperation ist ein Gesamt-Gestaltungskonzept für Haus 8“, erklärt Till Mormann vom Referat Haus 8. Dabei werden die Wismarer Masterstudierenden die Planungsgrundlage erarbeiten, gefolgt von der Konzeption/Leitbild und dem abschließenden Entwurf. „Mit den zwölf professionell entstehenden Entwürfen bietet diese Zusammenarbeit die Chance für ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Gestaltung verschiedener Konzepte“, so Till Mormann. Es sollen Konzepte im Bereich Belichtung, Mobiliar und grundsätzliche künstlerische Gestaltung entstehen. „Mit Hinblick auf die Kooperation wird der nächste Termin Ende Oktober die Zwischenstandpräsentation der Entwürfe werden, gefolgt von der finalen Präsentation der Ergebnisse Ende Januar“, so der Vertreter des Referates weiter.

Nutzung und Hintergrund

Perspektivisch soll das Gebäude am Campus-Rand als Bar beziehungsweise Cafè, aber auch als Treffpunkt für Vereine, Gremien und Fachschaften wie auch für Feiern genutzt werden können. Finanziert wird die spätere Umgestaltung des Gebäudes über Mittel des AStA und der Hochschule Stralsund. Die offizielle Aufgabenstellung für die Studierenden des Masterstudienganges Innenarchitektur hat Prof. Oliver Hantke basierend auf dem Anforderungsprofil des Referates Haus 8 erstellt.

Die Idee zur Einbeziehung des Wismarer Masterstudiengangs Innenarchitektur stammt vom Kanzler der Hochschule Stralsund, Dr. Thomas Bartnitzki. „Als Kanzler freue ich mich, dass der Fachbereich Gestaltung der Hochschule Wismar unsere studentische Initiative zur Neugestaltung von Haus 8 unterstützt. Wir sind gespannt auf interessante Gestaltungs-Entwürfe, die die Gebäudesubstanz des Haus 8 und das angedachte Nutzungskonzept des AStA als Ort der Begegnung für alle Hochschulmitglieder berücksichtigen“, so Dr. Thomas Bartnitzki.

Seit 1995 wurde das Gebäude auf dem Campus der Hochschule Stralsund vom studentischen Verein Carpe Diem für Partys und kleine Konzerte genutzt. Nach Unstimmigkeiten wurde das Haus 2018 geschlossen und wurde seitdem nicht mehr genutzt. Mit der Verwaltung durch das Referat des AStA soll für das Haus eine neue Ära beginnen.