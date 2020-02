Höher schneller besser – der Himmel ist nicht unser Limit, aber die Sterne!

Erleben Sie die DACH Premiere & weitere Highlights

Sie sind neugierig? Das ist gut so. Lassen Sie sich diese einzigartige DACH Premiere nicht entgehen! Seien Sie dabei! Der Griff zu den Sternen ist nicht weit entfernt.

Zusätzlich erfahren Sie Wissenswertes über neue Technologien und ihre Möglichkeiten. Informieren Sie sich in interessanten Vorträgen und Praxismodulen über Techniken im UV-LED Druck. Hierbei erhalten Sie auch praktische Tipps und Informationen zum Agfa Asanti Workflow.

Die Vorträge und Praxismodule bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, neue Impulse, Ideen und Wissen zu erhalten, sondern auch Wissenswertes auszutauschen und detailliert ins Gespräch zu kommen. Selbstverständlich ist für Erfrischungen und eine kleine Stärkung zwischendurch gesorgt.

Der Agfa Experience Day startet am Mittwoch, den 06. Mai 2020, um 10.00 Uhr und endet gegen 15.00 Uhr.

Reisen Sie bereits am Nachmittag des Vortages an und lernen Antwerpen von seiner kulinarischen Seite kennen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit für den ungezwungenen Austausch mit anderen Teilnehmern und Fachleuten. Das Hotelzimmer haben wir für Sie reserviert. Melden Sie sich gleich an!

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei.

Wir freuen uns sehr, Sie beim Agfa Experience Day in Mortsel zu begrüßen.

Ihr Agfa-Team

Agfa entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Reihe von Bildverarbeitungssystemen und Workflow- Lösungen für Druckbranche, Gesundheitsbereich sowie spezielle Hightechbranchen wie Lösungen für bedruckte Elektronikteile und erneuerbare Energien.

Der Firmensitz befindet sich in Belgien. Die größten Produktions- und Forschungszentren befinden sich in Belgien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Österreich, China und Brasilien. Durch eigene Vertriebsorganisationen in mehr als 40 Ländern ist Agfa weltweit tätig.

www.agfa.com