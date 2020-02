Höhere Verpflegungsmehraufwendungen für Dienstreisende

Der eine holt sich eine Wurstsemmel vom Metzger, der andere

einen Burger von einer Fast-Food-Kette, wieder ein anderer bestellt sich

genüsslich eine Pizza beim Italiener vor Ort und so mancher verweilt gerne in

einem trendigen Restaurant und genießt eine außergewöhnliche Food-Kreation. Die

Kosten für ein Mittag- oder Abendessen können stark variieren. Welche Vorliebe

ein Mitarbeiter auf einer Dienstreise auch praktiziert, der Staat gewährt für

Verpflegungsmehraufwendungen bei beruflich bedingten Auswärtstätigkeiten nur

eine Pauschale. Nachdem die Spesensätze sechs Jahre unverändert blieben, wurden

die einzelnen Pauschbeträge in Abhängigkeit von der Abwesenheitsdauer zum 1.

Januar 2020 jeweils um 16,67 Prozent bzw. zwei Euro angehoben.

Bei Dienstreisen von mehr als acht Stunden pro Tag können nun 14 Euro pro Tag

für die Verpflegung angesetzt werden. Bei einer ganztägigen beruflich bedingten

Abwesenheit mit Übernachtung verdoppelt sich die Verpflegungspauschale auf 28

Euro. Für den Anreise- und Abreisetag kommt wieder die halbierte Pauschale von

14 Euro dazu. Wer an wechselnden Arbeitsorten, z. B. als Bauarbeiter, eingesetzt

wird, kann die Pauschalen ebenfalls geltend machen. Dauert ein solcher Einsatz

an ein und derselben Tätigkeitsstätte jedoch länger als drei Monate, kann die

Verpflegungsmehraufwendung nur für die ersten drei Monate beansprucht werden.

Üblicherweise zahlt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die

Verpflegungspauschale steuerfrei aus. Sollte das nicht der Fall sein, kann der

Steuerpflichtige diese im Rahmen seiner jährlichen Einkommensteuererklärung als

Werbungskosten absetzen. Dies kommt beispielsweise auch bei langen Anfahrten zu

einem Bewerbungsgespräch oder einer privat durchgeführten Weiterbildung, die

berufliche Vorteile mit sich bringt, zum Tragen. Wer die Pauschale einfordert,

sollte seine beruflich bedingte Fahrt jedoch gegenüber dem Finanzamt belegen

können. Das können beispielsweise Schriftstücke, Teilnahmebestätigungen,

Hotelrechnungen oder Aufzeichnungen in einem Fahrtenbuch sein.

Im Falle höherer Ausgaben für Essen und Trinken helfen ausnahmsweise einzelne

Rechnungen beim Finanzamt nicht weiter, denn die tatsächlichen Kosten können

nicht berücksichtigt werden. Die neuen Verpflegungspauschalen gelten nur für das

Inland. Bei Auslandsreisen gelten abhängig vom Land ganz andere Höchstsätze, die

entsprechend der Lebenshaltungskosten vor Ort auch sehr viel niedriger oder

höher ausfallen können.

