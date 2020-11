Hohe Datenqualität ist der Schlüssel zum digitalen Erfolg

Unternehmen, die korrekte, eindeutige, konsistente, vollständige, verständliche und aktuelle Produktdaten bereitstellen, können sich damit erheblich vom Wettbewerb hervorheben. Doch wie lässt sich Datenqualität auswerten? Hierbei handelt es sich nicht um ein einfaches messbares Kriterium, sondern setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen und benötigt somit eine detaillierte Analyse.

?Eine gesicherte Datenqualität und intelligente Datenstruktur sorgt für hohe Kundenzufriedenheit?, so Teilnehmer der ProDa#2-Studie, die in Kooperation der SDZeCOM mit der Hochschule Aalen entstanden ist.

360? Blick auf das Datenmodell

Als einer der führenden Systemarchitekten und Systemintegratoren für Product Information Management (PIM)- und Master Data Management (MDM)-Systemen, hat SDZeCOM aus der langjährigen Praxis heraus eine aussagekräftige Datenanalyse konzipiert. Durch die detaillierte Aufschlüsselung in verschiedene Analyse-Ansätze, können hochwertige Qualitätsaussagen getroffen und in einem Data Quality Wheel dargestellt werden.

Als Grundlage für effiziente Geschäftsprozesse, sollte das Datenmodell als Basis für eine erfolgreiche Implementierung eines PIM-Systems qualitativ aufbereitet werden. Um im Nutzungsverlauf die Zuverlässigkeit der Prozesse zu garantieren, empfiehlt es sich, regelmäßig das Qualitätslevel der Daten zu überprüfen.

Weitere Schritte

Der abschließende Audit-Bericht gibt konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand und zeigt die Schritte zur gezielten Einleitung der Optimierungsmaßnahmen auf. Durch die aussagekräftige und detaillierte Dokumentation, lassen sich die einzelnen Ergebnisse nachvollziehen.

Mehr zur Datenanalyse für nachhaltige Datenqualität gibt es hier.

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.