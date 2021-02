Hohe Qualität von Dokumenten und Einhaltung von Sicherheitsstandards: Condor nutzt gds-Redaktionslösung XR/aviation

br />



Partnerschaft mit Condor Flugdienst GmbH

Einfache Erstellung von Operations Manuals

XR/aviation und ARC-Desk für revisionssichere Arbeit

Strukturiert, integriert und sicher: Die Anforderungen der Luftfahrt an ein Dokumentationssystem, kurz Component Content Management System (CCMS), sind besonders hoch. Im Wesentlichen, weil in der Technischen Dokumentation spezielle rechtliche sowie qualitative Vorgaben umgesetzt werden müssen. Die gds GmbH bietet mit XR/aviation und ARC-Desk Lösungen an, die sie mit der Condor Flugdienst GmbH nun umgesetzt hat. Die beiden Systeme, die einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können, bilden dank offener Architektur und XML-basiertem Informationsmanagement ein leistungsfähiges Gesamtsystem.

?XR/aviation ist die optimale Branchenlösung für die Luftfahrt?, sagt Klaus Fenchel, verantwortlich für die Bereiche Aviation und Defence der gds GmbH. Die Erfüllung komplexer regulatorischer Anforderungen und Sicherheitsstandards sei bei dem CCMS von gds gegeben. Condor nutzt neben XR/aviation auch das webbasierte Reviewing System ARC-Desk. ?Die Phase der Systemeinführung konnten wir verkürzen, da Condor beide Systeme als SaaS-Lösung nutzt. Dabei sind weder Installationsaufwände noch Hardwarekosten angefallen?, so Fenchel. gds konfigurierte die Systeme lediglich entsprechend den Anforderungen der Fluggesellschaft und schaltete sie anschließend zur Nutzung frei.

Modular, intuitiv und effizient: XR/aviation und ARC-Desk

XR/aviation ist ein modulares, offenes und XML-basiertes Dokumentationssystem für Airlines zur Erstellung von Operations Manuals. Eine Kernfunktion ist die Auszeichnung von flugzeugspezifischen Informationsteilen. Es bietet die Möglichkeit die Darstellung auf den Tablets der Cockpit- und Cabin-Crews so zu filtern, dass sie nur Informationen sehen, die auf ihr Flugzeug zutreffen. Eine weitere elementare Funktion ist das Berechnen und Anzeigen von Änderungen zwischen der aktuellen und der vorhergehenden Version.

Mit Hilfe von ARC-Desk wird die Verwaltung von Änderungsanforderungen entscheidend verbessert. So ist es möglich, dass alle Prüfer eines Dokuments über die webbasierte Plattform parallel dasselbe Dokument prüfen, kommentieren und Änderungen diskutieren. Damit entfallen papier- oder dokumentenbasierte Prüfprozesse. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass alle Prüfer unabhängig von fachlichen Kenntnissen und ohne Einarbeitungsaufwand direkt ihre Kommentare beitragen können. Aufsichtsbehörden können Änderungen zuverlässig nachvollziehen, Prüfungen und Genehmigungen von Dokumenten werden beschleunigt.

Bewältigung komplexer Aufgaben dank Kombi-Paket

?XR/aviation hat sich kurz nach seiner Einführung bei unserem IOSA (IATA Operational Safety Audit) schon bewährt. Mit dem Einsatz von ARC-Desk als Reviewing System wird das Produkt ideal ergänzt und bis Mitte des Jahres 2021 eine effektivere und revisionssichere Arbeit mit der Dokumentation gewährleistet?, so Rabea Köhnke, Head of Quality & Compliance Monitoring Management bei Condor. ?Gemeinsam ermöglichen die Tools eine nahtlose und medienbruchfreie Erstellung und Prüfung von Dokumentationsinhalten. Insbesondere die Rechtssicherheit, die automatische Änderungsverfolgung und der integrierte Kommunikationsprozess erleichtern die luftfahrtspezifische Dokumentationserstellung und -prüfung. Wir schätzen zudem die offene und konstruktive Zusammenarbeit mit unserem Partner gds.?

Grund für die Einführung der gds-Lösungen war der Wechsel von einem externen Dienstleiter zur Inhouse-Erstellung der Dokumentation. Die Schulung für XR/aviation fand ? ebenso wie die weitere Zusammenarbeit zum Ausbau der Compliance Komponente ? vollständig online und Corona-konform statt.

Weitere Informationen: www.gds.eu/redaktionssysteme

Über Condor

Die Condor Flugdienst GmbH, kurz Condor, ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Neu-Isenburg. Seit 1956 fliegen rund 9,4 Millionen Passagiere mit Condor von acht deutschen Flughäfen zu rund 90 Zielen in Europa, Afrika und Amerika. Condor betreibt eine Flotte von mehr als 50 Flugzeugen, die von der Tochtergesellschaft Condor Technik GmbH an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf nach höchsten Sicherheitsstandards gewartet werden. Weitere Informationen: www.condor.com.

gds ? Einfach. Alles. Besser. ? steht für praxisorientierte Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich der Technischen Dokumentation. Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung stehen dabei im Fokus. Die Redaktionssysteme docuglobe und XR sind bei über 500 Unternehmen im Einsatz und sorgen neben erheblichen Einsparungen für konsistente, qualitätsgesicherte Dokumente. Die normgerechte Erstellung reicht von der Betriebsanleitung bis hin zur Risikobeurteilung. Die gds Sprachenwelt steht für zertifizierte Übersetzungen und Sprachdienstleistungen.