Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der einzigartigen Kapitalanlage von Firstvalor für Kleinanleger

Potentielle neue Kunden gibt es mehr als genug, und die findet man in der heutigen Zeit durch Werbung im Internet oder durch die persönliche Empfehlung eines anderen zufriedenen Kunden. Gibt es ein besseres Geschäft, als Versicherungen zu vermitteln??

Sichere Einnahmen zum entspannt Zurücklehnen

Der große Vorteil ist: Provisionen aus Versicherungen werden nicht nur über die gesamte Vertragslaufzeit gezahlt. Das Risiko der Gesamtanlage ist zugleich durch die Vielzahl der Versicherungsverträge in einem Bestand breit gestreut.?Bestehende Verträge können zudem erweitert werden. Neue Versicherungen kommen hinzu, wenn sich z.B. die Familie vergrößert. Neue Verträge mit weiteren kontinuierlich fließenden Provisionen.

Kleinanleger gesucht. Umsatzexplosion garantiert.

Hans Hechler, ein findiger deutscher Vollblutunternehmer und Ex-Seniorchef einer Versicherungsmaklerfirma mit 50 Jahren Berufserfahrung und Vorstand der Firstvalor PLC erkannte vor vielen Jahren das Jahrhundert-Potenzial eingesammelter Versicherungsbestände und ist ein wahrer Meister seines Faches, wenn es darum geht, diese Innovation zu nutzen, um diesen Goldschatz der Versicherungswirtschaft zu heben.

Investition in den Zukunftsmarkt Versicherungen? – Die Firstvalor PLC macht für Sie den Unterschied.

Direktbeteiligungen an Unternehmen sind ein Muss, wenn es um hohe Sicherheit der Kapitalanlage bei gleichzeitig dauerhaft attraktiven Renditen geht, doch noch für viele Kleinanleger ein wenig vertrautes Feld. Setzen Sie deshalb auf die langjährige Erfahrung und Innovationskraft in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt und wagen Sie keine Experimente mit Märkten, die zu Hypes und Intransparenz neigen, wie der überhitzte Online-Markt oder die neue Schimäre Kryptowährung als neue Finanzierungsform.

Die Kapitalanlage der Firstvalor PLC bietet Ihnen die ideale Lösung: Bei hoch attraktiven Renditen und starken Dividenden bietet Ihnen das Team rund um den Vorstandsvorsitzenden Hans Hechler gleichzeitig hohe Sicherheit durch die hinterlegten Aktien und eine breit angelegte Substanz-Investition in hochprofitable Versicherungsbestände.

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds und andere Wertpapiere, werden Sie Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe im Markt der Versicherungsindustrie von morgen setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen und gleichzeitig zusehen, wie die umwelttechnischen Herausforderungen dieser Welt Ihre Kassen füllen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne an unserer Vision partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, selbst in dieser frühen Phase.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: www.firstvalor.eu