Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der Kapitalanlage der PUREFORMANCE PLC für Kleinanleger

Die Pureformance PLC, ein Zusammenschluss von Investoren und Deutschen Initiatoren unter der Führung von Siegfried Foerg, kennt den weltweiten Markt für Medizin-und Labortechnik und die enorme Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wie kaum ein anderer.

Keinem steht auf die Stirn geschrieben “Ich habe Covid19”, und bei der Inkubationszeit von 10 bis 14 Tagen Symptom freies Leben und Arbeiten weiß man heute durch Statistiken, dass schon ein einziger unerkannter Kranker ausreicht, eine ganze Kleinstadt auszuradieren. Für Schlamperei an der Außengrenze seines Landes hat kein Bürger Verständnis, denn stirb jemand, sitzt der Schmerz zu tief, um einfach wieder zur Tagesordnung zurück zu kehren.

Deshalb sind Entwicklungen besonders interessant, die kurz vor der Marktreife stehen und das Potential haben, zum Globalplayer Nr. 1 in ihrem Segment zu werden. Dort schlummert das Billionen Dollar Umsatzvolumen, und Sie sind eingeladen, sich von dem Goldkuchen eine große Scheibe abzuschneiden. Die PUREFORMANCE PLC ist ein Unternehmen, dass die Analyse von an COVID 19 Erkrankten revolutionieren wird.

COVID 19 Diagnose ist existenzbestimmend

Die Analyse einer Probe des Probanden (in der Regel des Speichels) geschieht vollautomatisch, d.h. ohne Personaleinsatz. Das Resultat erfährt man innerhalb kürzester Zeit, man kann darauf warten. Vorne legt man die Probe in einen Schacht ein, und hinten kommt sie als unbedenklicher Hausmüll wieder heraus.

Das Hochsicherheits Labor befindet sich in einem Container in Standard Maßen. Aufgrund dessen kann es in kurzer Zeit per Schiff, LKW oder Flugzeug an jeden beliebigen Punkt der Welt transportiert und betriebsbereit aufgestellt werden.

Geld verdient wird bei diesem Geschäft nicht durch den Verkauf des Containers – Sie ahnen es wahrscheinlich bereits. Das Labor wird mit einem kleinen Gewinn kalkuliert und zu so günstigen Konditionen angeboten, dass jedes Unternehmen und jeder Staat es sich leisten kann, 10, 100 oder 1000 Labors gleichzeitig zu bestellen. Geld verdient wird durch die Box, in der die Probe eingelegt wird und die chemischen Verbrauchsmittel, die in dem Labor zur Durchführung der Analyse verwendet werden.

Also das Prinzip des Polaroid Films im medizinischen Bereich. Bei Milliarden von Analysen ist das die perfekte Gelddruckmaschine für Anlegern, die im mittleren Bereich investieren wollen und das klare Ziel verfolgen, ihr Vermögen in kürzester Zeit beträchtlich zu steigern.

Investition in Labortechnik? – Die Pureformance PLC macht für Sie den Unterschied

Direktbeteiligungen an Unternehmen sind ein Muss, wenn es um hohe Sicherheit der Kapitalanlage bei gleichzeitig dauerhaft attraktiven Renditen geht, doch noch für viele Kleinanleger ein wenig vertrautes Feld. Setzen Sie deshalb auf die langjährige Erfahrung und Innovationskraft eines erfahrenen Deutschen Mittelstandsunternehmers im explosiv wachsenden Markt der COVID 19 Tests und wagen Sie keine Experimente mit Märkten, die zu Hypes und Intransparenz neigen, wie der überhitzte Online-Markt oder die neue Schimäre Bitcoins.

Die Kapitalanlage bietet Ihnen die ideale Lösung: Bei hoch attraktiven Renditen und maximaler Sicherheit bietet Ihnen das Team der Pureformance PLC hohe Sicherheit durch Folgegeschäfte. Wo die Nachfrage das Angebot in exorbitanten Ausmaß übertrifft, ist der Übergewinn nicht weit.

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds und andere Wertpapiere, werden Sie Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe mit nie zuvor da gewesener Nachfrage setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im obersten Segment, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: pureformance.uk