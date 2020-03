Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der Kapitalanlage von Gero Investment für Kleinanleger

Der Markt boomt und so schießen die Preise in manchen Regionen Deutschlands in den Himmel, mit Preissteigerungen von jährlich 5 % und mehr.

Gerd Krattenmacher, Vorstand der Gero Investment PLC kennt den Markt der Großimmobilien mit überwiegend gewerblicher Nutzung und die enorme Nachfrage nach unterbewerteten, durch Missmanagement heruntergewirtschafteten Immobilien mit hohem Entwicklungspotential wie kaum ein anderer und hat ein Konzept entwickelt, das völlig neue Maßstäbe setzt. So entstehen individuell auf die Vorstellungen von anspruchsvollen Mietern angepasste Lösungen und die kreative Ausschöpfung von Flächenreserven zu möglichst geringen Baukosten in einer der boomenden Metropolregionen Stuttgart, die im absoluten Hochpreis-Segment innerhalb Deutschlands nicht nur inländische Partner überzeugt, sondern auch Investoren aus dem Ausland verführt, ihre üppigen Finanzmittel nach Stuttgart umzuleiten.

Doch nicht genug: Durch das einzigartige Geschäftsmodell verbinden sich hohe Dividenden und regelmäßige Sonderausschüttungen zu einer Rendite der Luxus-Klasse. Stabile Mieteinnahmen auf hohem Niveau lassen die Kassen klingeln, während aus Verkäufen von selbst entwickelten Gewerbeimmobilien zu steigenden Preisen in den besten Lagen hohe Sondererträge zufließen.

Investition in Deluxe-Immobilien in der Metropole Stuttgart? – Gero Investment macht für Sie den Unterschied.

Direktbeteiligungen an Unternehmen sind ein Muss, wenn es um hohe Sicherheit der Kapitalanlage bei gleichzeitig dauerhaft attraktiven Renditen geht, doch noch für viele Kleinanleger ein wenig vertrautes Feld. Setzen Sie deshalb auf die langjährige Erfahrung und Innovationskraft eines hochkarätigen deutschen Mittelstandsunternehmers im stark wachsenden Markt der Deluxe- Großimmobilien mit überwiegend gewerblicher Nutzung in der Metropole Stuttgart und wagen Sie keine Experimente mit Märkten, die zu Hypes und Intransparenz neigen, wie der überhitzte Online-Markt oder die neue Schimäre Bitcoins.

Die Kapitalanlage von Gero Investment PLC bietet Ihnen die ideale Lösung: Bei hoch attraktiven Renditen und starken Sonderausschüttungen bietet Ihnen das Team rund um Vorstand Gerd Krattenmacher gleichzeitig hohe Sicherheit durch die hinterlegten Aktien, ein Substanzinvestment in die Bestandsimmobilie und das Investment in den boomenden Anbieter-Markt der gehobenen Qualitätsimmobilien in Deutschland. Wo die Nachfrage das Angebot übertrifft, ist der U?bergewinn nicht weit.

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds und andere Wertpapiere, werden Sie Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe im Markt der unterbewerten Immobilien mit hohem Entwicklungspotenzial setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen und gleichzeitig zusehen, wie Deluxe- Immobilien in der Metropolregion Stuttgart Ihre Kassen füllen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: www.gero-investment.eu