Hohenlohe Plus Podcast mit Dr. Walter Döring Leidenschaft für Wirtschaft und Region

Der aktuelle Gast im Hohenlohe Plus Podcast ist kein geringerer als Dr. Walter Döring. Er war stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1996 bis 2004 Wirtschaftsminister des Landes Baden Württemberg.

Der Podcast gibt Auskunft darüber , wofür Walter Dörings Herz schlägt. Seit seinem Ausstieg aus dem aktiven Politiker Leben, ist einer seiner Hauptaktivitäten ?Die Akademie Deutscher Weltmarktführer? Weltmarktführer?. Im Kern steht die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Er ist auch Initiator des jährlich in Schwäbisch Hall stattfindenden ?Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Des Weiteren ist er Buchautor mit den Schwerpunktbereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. In der Region der Weltmarktführer zu leben und zu arbeiten dafür macht sich das Netzwerk Hohenlohe Plus stark . Dr. Walter Döring liefert in diesem Podcast tiefere Fakten dazu, auch zu den erfolgreichen Unternehmen in der Region

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne die Website https://www.hohenlohe.plus/

Der Hohenlohe Plus Podcast steht auf der Webseite des Vereins und auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Amazon, Apple und Spotify zum Hören bereit.

https://www.hohenlohe.plus/blog/hohenlohe podcast

