Hohenzollern prozessieren weiter / Potsdamer Historiker Sabrow: Ich sehe mich getäuscht

Im Streit um das juristische Vorgehen der Hohenzollern gegen

Kritiker hat der Potsdamer Historiker Martin Sabrow den Erben Wilhelms II.

vorgeworfen, falsche Erwartungen geweckt zu haben. Entgegen der Ankündigung

ihres Anwalts hätten die Hohenzollern ihre einstweilige Verfügung gegen seinen

Potsdamer Kollegen Winfried Süß “nicht zurückgezogen”, sagte der Leiter des

Zentrums für Zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam (ZZF) dem in Berlin

erscheinenden “Tagesspiegel” (Montagausgabe). “Ich sehe mich damit in meiner

auch öffentlich kommunizierten Annahme getäuscht, dass der Familienverband von

der Fortsetzung seines juristischen Feldzugs gegen Fachkollegen und Medien

ablässt”, fügte der Wissenschaftler hinzu.

Das Haus Hohenzollern geht im Zusammenhang mit dem Streit um

Restitutionsforderungen gegen den Staat juristisch gegen Historiker und Medien

vor, Sabrow hatte dies Ende 2019 als Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft

kritisiert.

Sabrow warnte davor, dass das juristische Vorgehen der Hohenzollern eine

friedliche Einigung im Restitutionsstreit gefährde. “Diese Entwicklung bedauere

ich sehr”, sagte der Historiker. Es bleibe nur zu hoffen, dass im Hause

Hohenzollern doch noch die Einsicht einkehre, “wie sehr man sich mit einer

solchen Taktik nicht nur imagepolitisch schädigt”. Man raube sich damit vor

allem die Chancen zu einer friedlichen Einigung, die am Ende auch im Interesse

der Hohenzollern selbst sein müsste, fügte er hinzu.

https://www.tagesspiegel.de/politik/restitutionsstreit-hohenzollern-prozessieren

-weiter/25574952.html

