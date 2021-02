HOLOCO [tab] ? die kleine Hologramm-Bühne für den B2B-Vertrieb

Durch die Corona bedingten Kontaktreduzierungen kommt es gerade im B2B-Bereich zu vielen Herausforderungen. Vertriebler und Produkt-Manager haben in der aktuellen Situation keine Möglichkeiten haben ihr Produkt persönlich ?vor Ort? bei ihren Kunden vorzustellen. Die alternativ genutzten Online-Präsentationen finden jedoch auf Bildschirmen statt und sind 2D, also flach.Produktdarstellungen und -Erklärungen werden heutzutage überwiegend in 3D produziert ? nur um dann auch 2D abgespielt zu werden.

Im HOLOCO [tab] erscheint der 3D-Content dagegen auch wirklich dreidimensional. Dazu ist er eine einfache aber faszinierende Möglichkeit trotz Kontaktbeschränkungen beim Kunden ?aufzutreten?. Denn mittels durchdachter Lichtbrechung lassen sich Personen und Produkte/Bauteile räumlich und frei im Raum schwebend erleben. Der Kunde benötigt zur Aktivierung lediglich ein übliches 10 inch Tablet.

Die Bedienung ist einfach: Der Kunde nimmt sein Tablet und aktiviert einen Videolink oder QR-Code. Dann legt er das Tablet auf den Holoco [tab] und die eigene ?Hologramm-Bühne? ist fertig.

Jeder kann mit wenig Aufwand ein Hologramm von sich selbst erstellen. Dies geht bequem im Büro oder von Zuhause aus. Die Holoco GmbH stellt gegen eine Leihgebühr ein komplettes Set für den Hologramm-Filmdreh inkl. Anleitung bereit. Das ?Selfmade-Hologramm? lässt sich mit einer 3D-Produktanimation kombinieren. Damit erleben Kunden eine personalisierte 3D-Präsentation, die nachhaltig beeindruckt und sehr viel mehr transportiert als ?flache? Bildschirmdarstellungen.

?Die Tablet-Hologramm-Bühne ergänzt gut unser innovatives Hologramm-Portfolio. Sie ermöglicht eine neue Dimension in der B2B-Kommunikation. Für unkonventionelle Präsentationen ist der Holoco [tab] genial.?, sagt Martin Rupp, Geschäftsführer der Holoco GmbH.

Holoco [tab] ist ab Mitte Februar bei den Spezialisten für Hologramme in Witten (NRW) verfügbar. Der Einsatz des HOLOCO [tab] ist ausschließlich für den gewerblichen Bereich vorgesehen, ein Verkauf an Privatpersonen ist nicht möglich.

Lieferumfang: Holoco [tab], Beamsplitter, Bedienungsanleitung, Transportcase

Material: zertifiziertes Echtholz, Projektionsglas

Größe: H174mm x B272mm x T240mm

Geeignet für alle handelsüblichen 10 inch Tablets, kein Stromanschluss nötig