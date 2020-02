Homburg & Partner erweitert seine Geschäftsführung

In seiner neuen Funktion wird Mark Schröder zudem die Geschäftsentwicklung von Homburg & Partner vorantreiben. Als langjähriger Partner trug er bereits in der Vergangenheit maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Nach seinem Diplomabschluss am Karlsruher Institut für Technologie trat der studierte Wirtschaftsingenieur 2006 bei Homburg & Partner ein. Seitdem konnte er in über 120 internationalen Projekten Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau zu Markterfolgen verhelfen.

“Die Berufung von Mark Schröder in die Geschäftsführung ist ein wichtiger Meilenstein für Homburg & Partner und unterlegt unsere Ambitionen für die kommenden Jahre”, merkt Geschäftsführer Dr. Sven Kühlborn an. “Mark wird wertvolle Impulse in die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens einbringen und maßgeblich dazu beitragen, Homburg & Partner erfolgreich weiterzuentwickeln.”

Auch an anderer Stelle ist bei Homburg & Partner Wachstum sichtbar: So stieg das Projektvolumen aus der Konsumgüterbranche über die letzten Jahre kontinuierlich. Um existierende Kompetenzen zu bündeln und das Leistungsprofil in diesem Bereich weiter zu schärfen, wurde zu Beginn des Jahres ein neues Expertenteam ins Leben gerufen, welches sich ausschließlich auf diese Branche spezialisiert.

Der Fokus des Teams “Konsumgüter & Retail” liegt vor allem auf den Themen Marktstrategie, Geschäftsmodelle, Kundenbindung und Vertriebskanäle – Aspekte mit vitaler Bedeutung für die Branche, in denen aktuell teils radikale Transformationsprozesse ablaufen. Ziel des neuen Teams ist es, Hersteller und Händler dabei zu unterstützen, intelligent auf die Veränderungen des Markts zu reagieren und zu den Gewinnern des Wandels aufzusteigen.