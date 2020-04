Home-Office in Zeiten von Corona

(Dachau, 17.04.2020) Mehr Flexibilität, keine Anfahrtswege und auch vor allem durch die aktuelle Corona-Krise begünstigt: Home-Office wird immer beliebter. Doch zunächst muss daheim ein guter Arbeitsplatz, wie er im Büro vorhanden ist, geschaffen werden. Neben einem ruhigen Platz mit genug Luft und Licht ist eine ordentliche technische Ausstattung essenziell, um im Homeoffice leistungsfähig und motiviert zu bleiben und reibungslos seiner Arbeit nachgehen zu können. Folgende Dinge sollten Sie bei der Einrichtung Ihres Home-Office-Arbeitsplatzes beachten:

Schnelle Internetverbindung

Einer der wichtigsten Faktoren ist ein schneller und stabiler Internetzugang. Zur Grundausstattung sollte daher ein hochwertiger Router gehören, der gegebenenfalls mit einem WLAN-Repeater ergänzt werden kann, um die Reichweite des Signals zu verbessern. Falls Sie häufig Videokonferenzen durchführen oder regelmäßig große Dateien hochladen müssen, empfiehlt es sich Ihren Tarif zu überprüfen und eventuell Ihre Bandbreite zu erhöhen. Führen Sie am besten einen Speedtest durch, um Ihre Signalstärke zu überprüfen und zu testen, mit welchem Volumen die gebuchte Geschwindigkeit an Ihrem Endgerät ankommt.

Ergonomische Haltung durch das richtige Zubehör

Bei der Arbeit mit dem Laptop neigt man zu einer ungesunden Körperhaltung mit gekrümmten Nacken und Rücken, da sich Monitor und Tastatur nicht getrennt voneinander anordnen lassen. Das Ergebnis nach einem langen Arbeitstag sind meist verspannte Schultern und Schmerzen. Ein externer Monitor ist nicht nur hilfreich, um die Arbeitsfläche zu erweitern, sondern unterstützt auch eine bessere Haltung und ist an die individuelle Betrachtungsposition anpassbar. Ergänzend dazu sollte eine solide externe Tastatur und eine ergonomisch geformte Maus im Home-Office nicht fehlen. Zusammen mit regelmäßigen Pausen und Bewegung erhalten sie Ihre Gesundheit und geben Ihnen einen Motivationsschub für die tägliche Arbeit. Kabelloses Zubehör sorgt außerdem für einen aufgeräumten Arbeitsplatz ohne Kabelsalat.

Ablenkung minimieren in einer lauten Umgebung

Nichts zerrt unmittelbarer an der Motivation als störende Geräusche. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz an einem ruhigen Ort in Ihrer Wohnung ein ? falls möglich. Ein zusätzliches Headset sorgt für weniger Ablenkung und mehr Konzentration ? egal ob sie es zum Musikhören verwenden oder für Ihre Telefonate. Es verringert Umgebungsgeräusche und sorgt durch das Mikrofon für klar verständliche Gespräche und Raum für Ihre Gedanken. Einige aktuelle Headsets bieten eine Noise-Cancelling Funktion: Diese Rauschunterdrückung blendet Störfaktoren aus der Umgebung komplett aus und sorgt für noch mehr Ruhe und Produktivität im Arbeitsalltag.

Bei Ecom Trading bekommen Sie mit einem Gewerbeschein oder einer Bitte an Ihren Chef Ausstattung für den optimalen Home-Office-Arbeitsplatz.

