Home Office&Mobile Working: Das passende Zubehör für (fast) jedes Gerät

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in vielen Unternehmen und Organisationen verändert. Viele Mitarbeiter arbeiten ganz oder teilweise im Homeoffice ? und Experten gehen davon aus, dass dieser Trend auch langfristig anhalten wird.

Zubehör für bunten Gerätemix im Homeoffice

Dies schafft gleichzeitig neue Herausforderungen, aber auch interessante Chancen für Reseller. Denn statt der Standard-IT in den stationären Büros kommt im Homeoffice und beim immer flexibleren ? Mobile Working? oft ein heterogener Mix an Endgeräten zum Einsatz ? vom privaten Notebook bis hin zum Tablet, das plötzlich gelegentlich auch geschäftlich genutzt wird. Wird Zubehör benötigt, beispielsweise eine Tasche für den sicheren Transport oder ein Blickschutzfilter für Compliance-gerechtes Arbeiten, ist die Auswahl oft schwierig. Denn das Angebot ist ebenso riesig wie beispielsweise die Anzahl unterschiedlicher Notebook-Modelle.

Der DICOTA Productfinder ermöglicht eine schnelle Suche

Der kontinuierlich erweiterte und aktualisierte DICOTA Productfinder 4.0 erleichtert es Resellern, in wenigen Schritten das passende Zubehörprodukt für fast alle gängigen mobilen Geräte zu finden. Insgesamt umfasst der DICOTA Productfinder dabei über 70.000 Geräte von mehr als 180 Herstellern. Abgedeckt werden Produktkategorien wie Tragelösungen (Taschen und Rucksäcke), Docking-Stationen, Kabelschlösser für mobile Geräte, USB-Hubs und Blickschutzfilter. Die Suche kann wahlweise über eine Freitexteingabe oder die Auswahl von Hersteller, Geräteart und Modell/Baureihe erfolgen. Besonders interessant für Fachhändler und Unternehmen: Produktdaten lassen sich auch bequem als XLXS-Datei in Listenform exportieren.

?Selbst für gut informierte, engagierte Fachhändler ist es häufig schwierig, mit den ständigen Neuerscheinungen am Endgeräte-Markt Schritt zu halten?, erklärt Ruedi Nauer, CEO von DICOTA. ?Passen eine Tasche oder ein Blickschutzfilter auch für das brandneue Nachfolgegerät? Oder hat der Hersteller im Vergleich zum an sich fast identischen Vorgängermodell eventuell doch den Rahmen des Gehäuses etwas verändert? Der Productfinder 4.0 zeigt ganz gezielt ausschließlich diejenigen Produkte an, die für das jeweilige mobile Gerät exakt passen. Das bietet Sicherheit bei der Auswahl. Zudem können Fachhändler dadurch optimal am aktuellen Homeoffice-Trend partizipieren.?

Der DICOTA Productfinder 4.0 steht direkt unter https://www.dicota.com/de/finder zur Verfügung.

DICOTA

Als Spezialist für mobiles Arbeiten entwirft und fertigt DICOTA seit über 25 Jahren innovative, langlebige und stilvolle Tragelösungen und Zubehör für unterschiedliche Endgeräte. Das Portfolio besteht aus Notebooktaschen, Tablet-Zubehör und Mobile Office Solutions. Zudem bietet DICOTA massgeschneiderte Projektlösungen an; seien es multifunktionale Tragelösungen für Mitarbeitende oder Projektsituationen. Praktisches Zubehör wie Mäuse, Schlösser, USB-Hubs, und Bildschirm-Produkte rundet das Angebot von DICOTA ab. Die Produkte sind in über 60 Ländern erhältlich. Seit 2013 wird DICOTA von einem deutsch-schweizer Inhaber- und Managementteam geführt.

Mehr unter www.dicota.com