Homeoffice aber sicher: sayTEC ermöglicht Unternehmen und Behörden die schnelle Einrichtung sicherer Remote-Arbeitsplätze

Mit sayTRUST lassen sich in kürzester Zeit tausende hochsichere Remote-Anbindungen herstellen ? ohne Hardwarebeschaffung

Die eingesetzte VPSC-Technologie bietet mehr Sicherheit als VPN-Lösungen, weil die Kommunikation vom Netzwerk entkoppelt ist

sayTEC unterstützt Unternehmen ? 30 Prozent Rabatt und 60 Tage Zahlungsziel ? für Behörden ist die Softwarelösung sogar kostenfrei

Die sayTEC AG unterstützt Unternehmen und Behörden bei der Einrichtung von hochsicheren Homeoffice-Arbeitsplätzen. Die bewährte Lösung sayTRUST ermöglicht den Netzwerkzugriff mit der Virtual Protected Secure Communication (VPSC)-Technologie, die laut sayTEC, gängigen VPN-Lösungen überlegen ist. Der deutsche Hersteller von hochsicheren Remote Access und Backup & Restore Lösungen, hat sich dabei an den aktuell gestiegenen Bedarf angepasst. sayTRUST ist als Software-Lösung sofort verfügbar und kann in der Regel auf der bestehenden Hardware implementiert werden. Damit lassen sich tausende Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit sicher an das Firmennetzwerk einbinden. Als Experte für IT-Security-Lösungen sieht sayTEC die Gefahr, dass Homeoffice-Arbeitsplätze ohne oder mit nur geringen Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet werden, Cyberangriffe aber aktuell in der Coronavirus-Krise zunehmen. Daher bietet das Münchner Unternehmen die Software-Lösung jetzt mit einem Rabatt von 30 Prozent und einem Zahlungsziel von 60 Tagen an. Behörden und öffentliche Einrichtungen erhalten die sayTRUST Software sogar völlig kostenlos. sayTEC weist seine Kunden auch auf die staatlichen Förderungen für den Einsatz von IT-Security-Lösungen hin, bei dem Unternehmen die Investitionen mit bis zu 50 Prozent bezuschusst bekommen.

?Als deutscher IT-Security-Anbieter möchten wir in der aktuellen Situation Unternehmen und Behörden dabei helfen, dass ihre Mitarbeiter sicher vom Homeoffice auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen können?, sagt sayTEC-Vorstand Yakup Saygin. ?Wir können unsere Lösung an einem Tag für tausende Anwendern aufspielen. Neue Hardware ist nicht notwendig.? Die Installation von sayTRUST ist auf den bestehenden Servern und auch virtualisiert möglich. Auf den Desktops oder Laptops sind keine eigenen Installationen notwendig, wodurch auch private PCs sicher und DSGVO-konform genutzt werden können. sayTRUST basiert auf einem 8-stufigen Sicherheitskonzept für die Client-Server-Kommunikation und wird erfolgreich bei einer Vielzahl von internationalen Unternehmen und Behörden eingesetzt.

Die häufig eingesetzten VPN-Lösungen haben eine entscheidende Sicherheitslücke: Es wird nicht zweifelsfrei sichergestellt, dass der Server auf der Gegenseite auch derjenige ist, als der er sich ausgibt. Damit bieten diese Ansätze die Möglichkeit, sich in die Kommunikation dazwischenzuschalten (Man-in-the-Middle-Angriff) um sie abzuhören oder zu manipulieren. Die von sayTEC entwickelte VPSC-Technologie vermeidet dieses Problem. Die Lösung baut für einzelne Applikationen direkt aus dem Arbeitsspeicher des Clients einen Tunnel auf. Nicht autorisierte Anwendungen können keine Verbindung herstellen. Der Server kann als Appliance oder als Software – auch virtualisiert – zum Einsatz kommen. Mit dieser Technologie ermöglicht sayTRUST eine abgesicherte und flexible Arbeitsumgebung für die anwenderfreundliche Kommunikation ohne LAN-LAN-Kopplung. Somit ist ein sicherer Zugang auch ohne Installation von Software (Plug and Play) von jedem beliebigen PC aus möglich.

Weitere Informationen unter: https://www.saytec.eu/der-neue-vpn-industrie-standard-fuer-it-sicherheit/

Die sayTEC AG entwickelt Lösungen für zwei der größten Herausforderungen der IT-Sicherheit unserer Zeit: sicherer Netzwerkzugang und verlässliche Datensicherung & Rücksicherung. Das Leistungsspektrum umfasst auch die Absicherung von Daten und die Vernetzung hochkritischer IT-Infrastrukturen. sayTEC entwickelt und produziert in Deutschland und namhafte Unternehmen, Behörden und Institutionen vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens.

