“Homeoffice – Business unusual”

Neuland betreten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, die Synergie VertriebsDienstleistung GmbH und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT mit ihrem neuen Forum ITK innovativ. Die Veranstaltung wird erstmals in hybrider Form angeboten, maximal 20 Teilnehmer können am Montag, 24. August, 19 Uhr, vor Ort bei der Scopevisio AG am Bonner Bogen teilnehmen, weitere Gäste virtuell über GoToMeeting. Dem Veranstaltungsformat entsprechend lautet der Titel der Expedition ?Homeoffice ? Business unusual?.

?In den vergangenen Monaten haben wir eine rasante Neuordnung und Neubewertung der Arbeitswelt erlebt. Aktuell befinden sich noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch der IHK – im Homeoffice, kehren gerade?ins Büro zurück, oder sollen zurückkehren?, sagt Heiko Oberlies, ITK-Berater der IHK Bonn/Rhein-Sieg: ?Viele Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen technischer, gesetzlicher und organisatorischer Art und fragen sich für die Zukunft, wie das Thema Homeoffice im Unternehmen weiterentwickelt, bzw. umgesetzt werden kann.?

Zunächst wird Professor Wolfgang Prinz (stellvertretender Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT) in einem Impulsvortrag erste Ergebnisse einer Fraunhofer-Studie zum Thema Homeoffice präsentieren. Im Anschluss diskutiert er mit Ulrike Lüneburg (Geschäftsführerin Human Resources, Kommunikation und Recht BAD Gesundheitsvorsorge- und Sicherheitstechnik GmbH), Stephan Müller (Vorstand Scopevisio AG) und Martina Schönborn-Waldorf (Leiterin Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg) über die Eindrücke aus regionalen Unternehmen zum Umgang mit den beschriebenen Herausforderungen. Durch die Veranstaltung führen Heiko Oberlies (IHK Bonn/Rhein-Sieg) und Ralf Karabasz (Synergie).?

Die Teilnehmerzahl bei der Scopevisio AG, Konrad-Zuse-Platz, 53227 Bonn, ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften auf 20 Personen beschränkt. Die Kosten betragen 20 Euro inklusive Imbiss und Getränken, einer aktuellen Homeoffice-Studie sowie individueller Teilnehmerbefragung und Auswertung durch Fraunhofer FIT oder digital acht Euro inklusive ?Homeoffice-Studie, individueller Teilnehmerbefragung und Auswertung. Anmeldungen können unter https://expdition-itk-2020-08-24.eventbrite.de erfolgen.