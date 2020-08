Homeoffice kann man lernen? in neuen IFM-Seminaren

Das Arbeiten im Homeoffice stellt aktuell für viele Menschen in Unternehmen eine Umstellung dar. In drei neuen praxisnahen Seminaren vermitteln IFM-Experten, wie Führung, Zeitmanagement und Rechtssicherheit beim Wechsel auf Heimarbeit oder mobiles Arbeiten gemeistert wird. Das IFM bietet die ein- bis zweitätigen Seminare bundesweit als Präsenz- und Online-Seminare an.

Weiterbildung ist die Antwort auf Veränderung

Das IFM Institut für Managementberatung bietet seit 1993 berufliche Weiterbildungen, Coachings und Consulting an. ?Als Weiterbildungsinstitut spüren wir immer, wie sich die Bedürfnisse der Menschen auf dem Arbeitsmarkt verändern. Die langfristige Umstellung auf Homeoffice führt viele Mitarbeiter, Personaler und Führungskräfte in ein neues Gebiet. Unsere Seminare vermitteln ihnen das nötige Wissen praktisch, kompakt und direkt vom Experten?, sagt Annina Quitter, Geschäftsführerin des IFM. Das IFM bietet bundesweit über 450 Seminare an, in denen sich Fach- und Führungskräfte weiterbilden können.

Neue Aufgaben im Homeoffice meistern

Viele Fach- und Führungskräfte ohne Erfahrungen im Homeoffice stehen seit der Corona-Krise vor neuen Herausforderungen im Berufsalltag. Wie organisiere ich mich und meine Zeit produktiv im Homeoffice? Wie motiviere ich als Führungskraft meine Mitarbeiter aus der Ferne? Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei ortsungebundenen Arbeitsformen? In drei Seminaren richtet sich das IFM an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Führungskräften, Personalern und Mitarbeitern im Homeoffice.

Führen von Mitarbeitern im Homeoffice ? Virtuelle Teams zum Erfolg leiten

Rechtssicher Homeoffice und mobiles Arbeiten gestalten

Zeitmanagement und Selbstorganisation im Homeoffice

?Produktivitäts-Killer? im Homeoffice beseitigen

Zeitmanagement ist für viele Menschen im Homeoffice das Hauptproblem. Im Seminar ?Zeitmanagement und Selbstorganisation im Homeoffice? gibt ein Trainer hilfreiche Praxis-Tipps, wie Zeitfresser überwunden werden können. Das ?Sofort-Prinzip? teilt alle Aufgaben in wichtig oder unwichtig und eilig oder nicht eilig ein. Das entstehende Entscheidungsraster hilft, Produktivitäts-Killer zu entdecken und die eigenen Prioritäten besser zu setzen. Methoden wie das Sofort-Prinzip bringen Klarheit, Struktur und Entlastung ? genau das wünschen sich viele Berufstätige im Homeoffice.

Weiterführende Informationen zur Arbeit im Homeoffice

