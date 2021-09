Homeoffice– und was nun- Keyfacts über Recht und Ordnung bei der Umsetzung

Im letzten Jahr mussten Unternehmen, bedingt durch die Pandemie, oft schnell und ohne besondere rechtliche Grundlagen Homeoffice für ihre Mitarbeiter einführen.

Mittlerweile gelten Homeoffice sowie Remote Working bei immer mehr Unternehmen als das „new normal“ und diese neuen Standards müssen rechtssicher und IT-konform gestaltet werden.

Welche rechtlichen Bedingungen gelten im Homeoffice? Was sollte vertraglich geregelt werden? Und wie steht es um den Datenschutz, wenn der Arbeitnehmer nicht im Unternehmen arbeitet?

Und darüber hinaus: Wie ändern sich die Anforderungen für die IT-Standards? Welche IT-Ausstattung benötigen Mitarbeiter, die dauerhaft im Homeoffice arbeiten? Diese Fragen gilt es sowohl für Hard- und Software, aber auch für die Verwaltung und Sicherheit der Geräte zu beantworten. Viele unterschiedliche Aspekte müssen hier beachtet und geordnet werden, um den neuen Arbeitsplatz zukunftsorientiert zu gestalten.

Hybride Arbeitswelten werden somit immer mehr zur Norm. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer müssen hierfür gerüstet sein, um den Anforderungen gerecht zu werden. IT-HAUS hat zu diesem Thema ein Webcast konzipiert, welches Antworten auf viele der o.g. Fragen gibt. Die Themen werden sowohl von der rechtlichen als auch von der unternehmerischen Seite beleuchtet.

Die Referenten Thomas Haschert, Mag. iur., Rechtsanwalt der Kanzlei Martini Mogg Vogt und Geschäftsführer der CDV Consulting GmbH in Koblenz sowie Marcus Jahnke, Business Relationship Manager der IT-HAUS GmbH, referieren zu den jeweiligen Themen und stehen nach dem Vortrag für Ihre Fragen zur Verfügung.

