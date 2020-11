HONOR Black Friday 2020: Beste Zeit für den Kauf von Smart-Uhren, PCs und mehr

HONOR schliesst sich dieses Jahr den Strömungen der Black Friday Deals an, bietet verlockende Angebote für trendige HONOR Smartwatches, HONOR MagicBook Series und mehr im HIHONOR Store

Black Friday ist der “Belohnungstag” des Jahres, an dem die Menschen mit Dankbarkeit Geschenke für Familien, Freunde und sich selbst kaufen, daher enthüllt die globale Technologiemarke HONOR heute ihre “HONOR Black Friday 2020”-Promotion für die beliebten Produkte, die vom 20. November bis zum 30. November im HIHONOR Store eingeführt werden. Einmalige Angebote und Bundles jetzt verfügbar auf: HIHONOR Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html) , HIHONOR Frankreich (https://www.hihonor.com/france/index.html) , HIHONOR Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/index.html) , HIHONOR Italien (https://www.hihonor.com/italy/index.html) , und HIHONOR Spanien (https://www.hihonor.com/spain/index.html) .

HONOR Black Friday 2020 Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/bl ack-friday-sales.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_ term=PR) – Bis zu 110 ? Rabatt

Ab dem 27. November bereitete HIHONOR Vereinigtes Königreich folgende Sonderangebote vor: HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/pr oduct/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&u tm_term=PR) kostet 199,9 ? mit einem Preisnachlass von 50 ?. Sowohl das HONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-14?u tm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor.com/unit edkingdom/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=bl ack-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) kosten 669,99 ? und werden mit HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern und einem 70 ? Gutschein (Gesamtwert von 139,9 ?) geliefert..

HONOR Black Friday 2020 Frankreich (https://www.hihonor.com/france/black-friday. html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) – Bis zu 120 EUR Rabatt

Sowohl das HONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/france/product/honor-magi cbook14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor. com/france/product/honor-magicbook15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=bl ack-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) werden zum Preis von 649,9 EUR angeboten, mit einem Preisnachlass von 100 EUR bzw. 50 EUR. HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/france/product/honor-watch-gs-pro?utm_sour ce=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) wird mit 199,9 EUR und einem Preisnachlass von 50 EUR angeboten.

HONOR Black Friday 2020 Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/black-frida y.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) – Bis zu 60 % Rabatt

HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-watch-gs-pro?u tm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) kostet 199,9 EUR mit einem Preisnachlass von 50 EUR. HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor. com/germany/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign= black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) wird mit HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern und einem 50 EUR Coupon (Gesamtwert von 129,9 EUR) zum Preis von 699,9 EUR geliefert.

HONOR Black Friday 2020 Italien (https://www.hihonor.com/italy/black-friday.html ?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) – Bis zu 200 EUR Rabatt

HONOR Watch ES (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-watch-es?utm_source= PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) kostet jetzt 89,9 EUR nach einem Preisnachlass von 10 EUR. HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com /italy/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black -friday&utm_term=PR) 199,9 EUR und 50 EUR weniger. HONOR Router 3 (https://www.h ihonor.com/italy/product/honor-router-3/?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaig n=black-friday&utm_term=PR) kostet 49,9 EUR mit 30 EUR Rabatt.

HONOR Halloween 2020 Spanien (https://www.hihonor.com/spain/black-friday.html?ut m_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) – Bis zu 55 % Preisnachlass

HONOR Watch GS pro (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-watch-gs-pro?utm _source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) kostet jetzt 199,9 EUR mit einem Rabatt von 50 EUR. HONOR MagicBook Pro (https://www.hihonor. com/spain/product/honor-magicbook-pro/?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign= black-friday&utm_term=PR) kostet 749,9 EUR mit zwei Gratisgeschenken aus fünf Optionen, darunter ein HONOR Router 3 und HONOR Sport Bluetooth Ohrhörer (Gesamtwert 149,8 EUR). HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor.com/spain/produc t/honor-magicbook-15/?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_ term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) kostet jetzt 649,9 EUR mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von 79,9 EUR), nachdem ein Gutschein im Wert von 50 EUR eingelöst wurde. HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/spain/pr oduct/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&u tm_term=PR) liegt nach einer Preissenkung um 50 EUR nun bei 149,9 EUR. And the HONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-magic-book14/?ut m_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) wird nach einem Preisnachlass von 130 EUR bei 619,9 EUR liegen.

Nehmen Sie mit erfahrenen Tech-Bloggern und Gamern am Feiertagskarneval teil

HONOR aktualisiert zahlreiche Angebote mit zusätzlichen Rabatten, während die Verkäufe am Schwarzen Freitag bereits in vollem Gange sind. Und um die Grenztechnologie unserer trendigen Produkte für Ihre Geschenklistenentscheidung besser zu präsentieren, hat HONOR einige Tech-Blogger und Gamer weltweit eingeladen, verschiedene Möglichkeiten von Wearable und Laptops zu erleben und zu erforschen. Es würde sich lohnen, die Eindrücke der Beeinflusser zu erforschen und die Sonderangebote zu genießen, nachdem Sie die HIHONOR Stores über die von ihnen geteilten Links abonniert haben. Darüber hinaus wird es in begrenztem Umfang 50 % Rabattcoupons geben, die von Einflussnehmern durch Glücksspiele während ihres Livestreaming zur Verfügung gestellt werden.

Die Ankündigung der 2020 HONOR TALENTS Global Design Awards

Seit HONOR die HONOR TALENTS Design Awards mit dem Thema “Unclutter Your Imagination” ins Leben gerufen hat, gibt es eine große Anzahl bemerkenswerter Konzepte, die von talentierten Einzelpersonen eingereicht wurden. Über 120 Kunstwerke wurden von Studenten der Top-Modeschule POLIMODA angefertigt, und 4 davon sind hervorgehoben. Wir freuen uns nun darauf, am 12. November die siegreichen Konzepte, die eine neue Ära der Ästhetik von Geräten definieren, und die Gewinner bekannt zu geben, und ihre Werke werden öffentlich vorgestellt auf HONOR Community (https://club.hihonor.com/global/topicdetail/topicId-66343/) . Darüber hinaus werden einige der siegreichen Konzepte im HONOR Watch ES Face Store ausgewählt, damit mehr Benutzer sie sehen und nutzen können.

