HONOR gibt globale #StandOutWithHONOR-Gewinner bekannt und kooperiert mit Affinity zur Förderung von Produktivität und Kreativität

– #StandOutWithHONOR Global Creative Program Gewinner erhalten vierwöchiges Praktikum bei führender Kreativagentur Grey in Großbritannien und Deutschland

– HONOR MagicBook-Kunden erhalten 50 % Rabatt auf die gesamte Affinity-Suite mit professionellen und kreativen Anwendungen

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die endgültigen Gewinner des globalen Kreativprogramms #StandOutWithHONOR bekannt, das Menschen dazu ermutigen sollte, in dieser schwierigen Zeit ihre Kreativität zu entfalten und sich weiterzubilden. HONOR hat außerdem eine Partnerschaft mit dem Kreativsoftware-Anbieter Affinity geschlossen, um HONOR MagicBook-Kunden in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und der Tschechischen Republik einen exklusiven Rabatt von 50 % auf Affinitys Suite professioneller und kreativer Anwendungen wie Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher zu gewähren.

Die Affinity-Partnerschaft ist Teil des globalen Kreativprogramms #StandOutWithHONOR der HONOR Academy, das Studenten dabei helfen soll, ihre Fähigkeiten bei der Jobsuche und ihren Lebenslauf auf die nächste Stufe zu heben. Im Rahmen des Programms wurden die Teilnehmer eingeladen, an einer Reihe von Herausforderungen teilzunehmen, um ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und die Chance auf ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei der führenden Kreativagentur Grey in Großbritannien und Deutschland zu erhalten. Nachdem sie mehrere kreative Entwürfe mit dem MagicBook Pro und den Affinity Apps eingereicht und in einem Vorstellungsgespräch beeindruckt hatte, wurde Katie Richardson aus dem Südwesten Londons als Gewinnerin bekannt gegeben, die die begehrte Praktikumsstelle im Londoner Büro antreten wird, während José Mendes aus Portugal in das deutsche Büro von Grey wechseln wird. Über diese Erfahrung sagte Katie:

„Kreativität und Design haben schon immer einen großen Teil meines Lebens ausgemacht, daher war das globale Kreativprogramm Stand Out with HONOR die perfekte Plattform, um meine Karriereambitionen zu unterstützen. Wie viele Studenten wissen, war 2020 ein schwieriges Jahr mit begrenzten Möglichkeiten, ein starkes kreatives Portfolio oder Netzwerk aufzubauen. Deshalb bin ich begeistert, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit einigen der Besten in der Branche zu arbeiten, um meine Karriere voranzutreiben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das Jahr 2021 für die Kreativbranche bringen wird.“

HONOR MagicBook-Reihe: Entwickelt, um deine Kreativität zu entfesseln

Das HONOR MagicBook Pro ist mit Microsoft Windows 10 vorinstalliert und wird von einem AMD Ryzen 5 4600H angetrieben. Dank des fortschrittlichen Prozessors haben Sie die nötige Leistung, um anspruchsvolle Aufgaben zu erstellen und zu bewältigen, egal ob es um Fotobearbeitung oder 3D-Rendering geht. Bei der Akkulaufzeit gibt es keine Kompromisse – das HONOR MagicBook Pro erreicht mit einer einzigen Ladung bis zu 11 Stunden Produktivität.

Das beeindruckende 16,1-Zoll-FullView-Display eignet sich perfekt zum Betrachten von Fotos, Filmen und zum Surfen im Internet sowie zum Bewerben für neue Aufgaben. Mit einer kleineren Standfläche von nur 369 x 234 x 16,9 mm und seinem kompakten und leichten Design ist das HONOR MagicBook Pro perfekt für flexible Arbeitskräfte und Studenten von heute geeignet und ermöglicht es den Benutzern, überall unterwegs zu arbeiten.

Noch kompakter ist das HONOR MagicBook 14 und 15, die das Computererlebnis mit einem atemberaubenden minimalistischen Design und einem FullView-Display in einem schlanken und leichten Gehäuse verbessern.

Das HONOR MagicBook Pro (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ww w.hihonor.com_unitedkingdom_product_honor-2Dmagicbook-2Dpro-3Futm-5Fsource-3DPR- 26utm-5Fmedium-3Dpromo-26utm-5Fcampaign-3Dmagicbook14-26utm-5Fterm-3Dpromo&d=DwM GaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=BGD 46LTiSPdcXFwGFAf28Z5HxvsrYYFpIzyDQA7Zuw0&s=qzIeTSjASJGVOvc-ZypgyRWJ6rzpOQZ4gh7d0 QGzz4k&e=) (16+512GB) ist ab sofort ab GBP849.99 erhältlich, während Sie das HONOR MagicBook 14 (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hih onor.com_unitedkingdom_product_honor-2Dmagicbook-2D14-3Futm-5Fsource-3DPR-26utm- 5Fmedium-3Dpromo-26utm-5Fcampaign-3Dmagicbook14-26utm-5Fterm-3Dpromo&d=DwMGaQ&c= qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=BGD46LTiS PdcXFwGFAf28Z5HxvsrYYFpIzyDQA7Zuw0&s=Ll6ZqW-MDIDX6_bwi94JQC-NuPQ44s1JTc6_eQmLaH8 &e=) (8+256GB) und das HONOR MagicBook 15 (https://urldefense.proofpoint.com/v2/ url?u=https-3A__www.hihonor.com_france_product_honor-2Dmagicbook15-3Futm-5Fsourc e-3DPR-26utm-5Fmedium-3Dpromo-26utm-5Fcampaign-3Dmagicbook15-26utm-5Fterm-3Dprom o&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgn I&m=BGD46LTiSPdcXFwGFAf28Z5HxvsrYYFpIzyDQA7Zuw0&s=qGO4DLCUL0WTLOIGEpTp8TQCg4VoM8 qYfLh0-J6T6Hw&e=) (8+256GB) ab GBP549.99 bekommen können – ausgestattet mit allen Pro Tools und Power, die Sie brauchen, ohne das saftige Preisschild.

Das neu eingeführte HONOR MagicBook Pro mit Intel? Core(TM) i5-10210U Prozessor der 10. Generation ist ab dem 21. Januar bei HIHONOR in Großbritannien für GBP949,99 im Vorverkauf erhältlich und wird im ersten Quartal 2021 in anderen Märkten erscheinen.

Um Ihren 50 % Affinity Rabatt zu erhalten, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

– Kaufen Sie ein HONOR MagicBook Pro auf hihonor.com – Fügen Sie ein Bild Ihres HONOR MagicBook oder Ihre Bestellbestätigung eines HONOR MagicBook in den Kommentaren hinzu (mit einem Wasserzeichen/etwas, das beweist, dass es ein einzigartiges Foto/Screenshot ist) auf HONOR Community. – HONOR sendet Ihnen den QR-Code über die HONOR-Community zu. – Scannen Sie den QR-Code, rufen Sie die Website auf und fahren Sie mit dem Kauf fort – Gültig bis zum 31.01.2021* – Verfügbar zum Einlösen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und der Tschechischen Republik

Bestehende MagicBook-Besitzer oder diejenigen, die 50 % Rabatt auf die Affinity-Software gewinnen möchten, können sich in der HONOR-Community in UK (ht tps://community.hihonor.com/unitedkingdom/topicdetail/Challenge-Get-Creative-wit h-HONOR-and-win-50-OFF-Affinity-Software/topicId-25200/) , Deutschland (https:// community.hihonor.com/germany/topicdetail/Challenge-Sei-kreativ-mit-HONOR-und-ge winne-einen-50-Rabatt-auf-Affinity-Software/topicId-17231/) , Spanien (https://c ommunity.hihonor.com/spain/topicdetail/%C2%A1S%C3%A9-creativo-con-HONOR-y-gana-5 0-de-descuento-en-el-software/topicId-12981/) , Italien (https://community.hihon or.com/italy/topicdetail/Diventa-creativo-con-HONOR-e-vinci-il-50-di-SCONTO-sul- software/topicId-25547/) , Frankreich (https://community.hihonor.com/france/topicdetail/topicId-28887) und der Tschechischen Republik besuchen, um mehr zu erfahren.

Informationen zu HONOR

HONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online auf www. hihonor.com (https: //urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hihonor.com_&d=DwMFAg&c=qwStF0 e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELu QWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=qxscmlebC4uAPZ49wzy542y3xiyRdWHKcYr5ISs_qDE&e=) .

http://community.hihonor.com/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3 A__community.hihonor.com_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_ cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=Ph4PaU UO8qlqJti-EHux2Rvn1NUIQtgpQYi0eYKbPyc&e=) https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url? u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=Et GuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnb nvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=) https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http s-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR 8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6 NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=) https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url ?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r= AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr 8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=) http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1426751/image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1426752/image2.jpg

Pressekontakt:

Cynthia Yi

yikexin@hihonor.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118003/4822430

OTS: honor

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell