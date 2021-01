HONOR MagicBook Pro mit Intel-Chipsatz startet weltweit im HIHONOR Winter Sale

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute die weltweite Verfügbarkeit des HONOR MagicBook Pro an, nachdem die HONOR MagicBook Serie im Jahr 2020 erfolgreich verkauft wurde. Das HONOR MagicBook Pro ist das neueste Angebot aus der HONOR MagicBook Serie, das den Intel? Core(TM) i5-10210U Prozessor der 10. Generation mit der NVIDIA? GeForce? MX350 discrete graphics verwendet. Diese ermöglichen leistungsfähiges Multitasking, verbesserte Energieeffizienz und höhere Geschwindigkeiten, auch bei anspruchsvollen Aufgaben.

HONOR MagicBook Pro als eines der „Best of CES“ ausgezeichnet – jetzt weltweit erhältlich!

Mit seinem 16,1-Zoll-FullView-Display hat das HONOR MagicBook Pro ein Screen-to-Body-Verhältnis von 90 % und erreicht 100 % sRGB – und das in einem kompakten Gehäuse. Mit einem Gewicht von nur 1,7 kg und ultraschlanken Rändern, die an drei Seiten nur 4,9 mm dünn sind, ist das HONOR MagicBook Pro sowohl schlank als auch elegant und eignet sich für alle, die unterwegs arbeiten oder lernen. Mit einer leistungsstarken CPU und einer diskreten GPU ist das HONOR MagicBook Pro perfekt für kreative, produktive Arbeit und gelegentliches Spielen geeignet. Sie ist in Mystic Silver mit einer mattierten Oberfläche erhältlich; ein modisches Accessoire für jeden Anlass.

Das neue HONOR MagicBook Pro ist ein Notebook auf Profi-Niveau, das eine großartige Leistung, ein atemberaubendes Seherlebnis und ein superleichtes und modisches Design bietet, ohne dass es ein Premium-Preisschild trägt. Das neu eingeführte HONOR MagicBook Pro wird ab dem 21. Januar für GBP949,99 im Vorverkauf auf HIHONOR United Kingdom (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html) erhältlich sein und in anderen Märkten im ersten Quartal 2021 eintreffen.

Das neueste HONOR MagicBook Pro, ausgestattet mit dem Intel? Core(TM) i5-10210U Prozessor der 10. Generation, und das innovative HONOR Band 6, das mit seinem 1,47 Zoll großen, farbigen AMOLED-Display die Kategorie neu definiert, haben viel Anerkennung erhalten und wurden mit 16 „Best of CES 2021“-Auszeichnungen von Top-Tech-Medien ausgezeichnet, darunter Android Authority, Android Headlines, Newsweek, PocketNow, Phandroid, Ubergizmo, Tech Advisor und Tech Radar, etc.

Exklusive Rabatte im Winter Sale bei HIHONOR: Bis zu 69 % Rabatt auf HONOR Produkte

HONOR hat die HONOR Winter Sales 2021 Aktion mit verlockenden Angeboten und Bundles für Wearables und Smartphones angekündigt, die für registrierte Nutzer im HIHONOR Store (http://www.hihonor.com/) zur Verfügung stehen. Vom 18. bis zum 29. Januar können Nutzer bis zu 60 % Rabatt auf HIHONOR Italy (https://www.hihonor.com/italy/index.html) , HIHONOR Germany (https://www.hihonor.com/germany/index.html) und HIHONOR United Kingdom (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html) genießen.

Der HONOR Winter Sale UK (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/winter-sales.htm l?utm_source=PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-sales&ut m_term=PRWinterSalePressRelease) beinhaltet das HONOR Watch GS Pro (https://www. hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PRWinterSalePres sRelease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-sales&utm_term=PRWinterSalePressRelea se) Bundle (GBP179,99), das mit dem HONOR EasyFit 22 mm Armband und den HONOR Classic Kopfhörern kommt, was eine Gesamtersparnis von GBP70 ergibt. Das HONOR Watch Magic (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-magic/#18 244661780989?utm_source=PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_campaign=wint er-sales&utm_term=PRWinterSalePressRelease) (Moonlight Silver) Bundle kostet nach einem Rabatt von GBP105 nur GBP74,99 und wird mit der HONOR Scale 2 und den HONOR Classic Kopfhörern geliefert.

In Deutschland ist die HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/germany/produ ct/honor-watch-gs-pro?utm_source=PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_camp aign=winter-sales&utm_term=PRWinterSalePressRelease) für EUR169,90 nach EUR80 Rabatt erhältlich, während in Italien das HONOR 9A (https://www.hihonor.com/ital y/product/honor-9a/?utm_source=PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_campai gn=winter-sales&utm_term=PRWinterSalePressRelease) Smartphone für EUR119,90 nach EUR30 Rabatt und das HONOR 9X Lite (https://www.hihonor.com/italy/product/honor- 9x-lite/?utm_source=PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-s ales&utm_term=PRWinterSalePressRelease) für EUR159,90 nach EUR40 Rabatt erhältlich sind.

HIHONOR France (https://www.hihonor.com/france/index.html) hat Angebote mit bis zu 69 % Rabatt, vom 20. Januar bis zum 16. Februar. HONOR Watch Magic (https://w ww.hihonor.com/france/product/honor-watch-magic/?utm_source=PRWinterSalePressRel ease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-sales&utm_term=PRWinterSalePressRelease) (Meteorite Black) wird im Bundle mit HONOR Classic Kopfhörern und HONOR Watch Magic Armband zu einem günstigen Preis von EUR79,90 nach EUR120 Rabatt auf HONOR Winter Sale France (https://www.hihonor.com/france/winter-sales.html?utm_source= PRWinterSalePressRelease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-sales&utm_term=PRWint erSalePressRelease) angeboten.

Zudem wird HIHONOR Spanien (https://www.hihonor.com/spain/promo.html?utm_source= PRWinterSalePressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=winter-sales&utm_term=PRWint erSalePressRelease) bis zum 29. Januar zwischen 20:00 Uhr und 02:00 Uhr am nächsten Morgen einen Flash-Sale durchführen, bei dem es unter anderem ein Angebot für die HONOR Watch Magic für nur EUR69,90 und bis zu 69 % Rabatt auf andere Angebote gibt.

