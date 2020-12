HORIZONT RESTART: Digitale Auftaktveranstaltung am 20. Januar 2021

Das virtuelle Jahresauftakt-Event der Medienbranche „HORIZONT RESTART“ findet am 20. Januar 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Im Fokus der Veranstaltung, die vom Fachmedium HORIZONT und der dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe) ausgerichtet wird, stehen sowohl aktuelle Trends der Marketing- und Medienbranche als auch Themen wie Digitalisierung, Arbeit und Leben sowie Nachhaltigkeit. Die Zuschauer dürfen sich auf Top-Entscheider aus Unternehmen, Agenturen und Medienhäusern freuen. Die Teilnehmer-Tickets für das Live-Streaming sind kostenlos (https://dfvcg-even ts.de/horizont-restart/jetzt-anmelden/?utm_source=dfv_UK&utm_medium=Link_Ticket& utm_campaign=HORIZONT%20RE-START%202021) . Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es auf der Website von HORIZONT RESTART 2021 www.horizont-restart.de (https://dfvcg-events.de/horizont-restart/?utm_source=df v_UK&utm_medium=Link_Event&utm_campaign=HORIZONT%20RE-START%202021) . Der Deutsche Medienkongress, der traditionell im Januar das Event-Jahr der Medienbranche einläutet, ist aufgrund der Corona-Infektionslage für den 1. und 2. Juni 2021 geplant.

Das schwierige Corona-Jahr 2020 ist Grund genug, um auf Reset zu drücken und das neue Jahrzehnt noch mal neu einzuleiten – am 20. Januar mit HORIZONT RESTART 2021. Das neue Format wird coronabedingt als Live-Streaming-Event durchgeführt und wartet mit einem inspirierenden Programm auf – und mit einem hochkarätigen Line-up. So wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Keynote-Speaker eine „realistische Analyse“ der – dann hoffentlich verbesserten – Corona-Situation liefern und einen Blick in die Zukunft wagen. Josef Braml, Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission und ein versierter Kenner der US-Politik, erklärt bei HORIZONT RESTART 2021 was der neue US-Präsident Joe Biden vorhat und in welche Richtung sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen entwickeln werden. Fredi Bobic, Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt, erörtert die schwierige Situation im Fußball: Ohne Winterpause werden die Bundesligaspiele im neuen Jahr weiter aus den menschenleeren Stadien übertragen. Was das für die Spieler bedeutet, wie sie sich trotzdem motivieren und wie die Perspektiven für die Vereine aussehen, darüber wird Bobic sprechen.

Wie verändert die Coronakrise die Werbung? Welche Botschaften werden wichtiger, welche Kanäle? Diese Fragen klären Tim Alexander, Chief Marketing Officer & Chief Experience Officer Deutsche Bank, Kristina Bulle, CMO, Procter & Gamble, Susan Schramm, Vice President & Chief Marketing Officer, McDonald–s Deutschland, und Uwe Storch, Head of Media Ferrero und Vorsitzender der OWM.

Die Coronakrise hat dazu geführt, dass tradierte Mediastrategien infrage gestellt wurden, als Gewinner gelten digitale Werbung im Allgemeinen und Performance Marketing im Besonderen. Mit welchen Argumenten werden die Vermarkter 2021 in den Ring gehen? Einen Vorgeschmack geben Stefan Kuhlow, CEO Weischer Cinema, Michael Samak, Geschäftsführer Burda Community Network, und Andreas Prasse, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing Wall.

Über New Work diskutieren Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, und Thomas Sattelberger, Mitglied des deutschen Bundestages und Sprecher der FDP-Fraktion für Innovation, Bildung und Forschung.

Weitere Programmpunkte und alle Informationen zum Event, den Themen und Referenten gibt es hier: www.horizont-restart.de (https://dfvcg-events.de/horizo nt-restart/?utm_source=dfv_UK&utm_medium=Link_Event&utm_campaign=HORIZONT%20RE-S TART%202021)

