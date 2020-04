Hornetsecurity schützt Gesundheitswesen ab sofort kostenlos mit E-Mail-Security-Services

Patienten an Beatmungsgeräten, Krankenhäuser am Limit und Ärzte am Ende ihrer Kräfte ? diese Bilder machen uns immer wieder bewusst, welche immense Bedeutung die Medizinbranche für uns alle im Anblick der Corona-Krise hat. Das reibungslose Funktionieren ist mehr denn je unabdingbar ? sämtliche Störfaktoren müssen vermieden werden. So wäre eine Infektion des internen IT-Netzwerks von Krankenhäusern durch schadhafte E-Mails in der jetzigen Situation fatal. ?

Hornetsecurity möchte daher helfen: Ab sofort sind alle E-Mail-Security-Services für den Medizinsektor bis zum Jahresende kostenlos.

Cyberkriminelle nutzen den Druck auf Krankenhäuser aus

Leider gibt es immer mehr Cyberkriminelle, die die aktuelle Krisensituation ausnutzen. Sie attackieren gezielt medizinische Einrichtungen, um sich selbst zu bereichern. Gerade im Augenblick ist das Risiko eines unbedachten Klicks auf einen möglicherweise schadhaften Link oder Anhang groß, denn die ganze Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gilt dem Kampf gegen Corona. So wurde beispielsweise das Brno University Hospital in Tschechien am 14. März von einer Cyberattacke getroffen. Das Krankenhaus ist eines der führenden Testzentren in Tschechien und musste aufgrund des Angriffs das gesamte IT-System offline nehmen, Behandlungen canceln und Patienten in andere Kliniken verlegen.

E-Mail ist Haupteinfallstor für Cybergefahren

Meistens gelangen schadhafte Programme über E-Mails ins IT-System. Nicht nur dort können Schäden angerichtet werden, auch medizinische Geräte sind dadurch manipulierbar. Eingeschleuste Ransomware verschlüsselt sensible Daten und gibt diese nur gegen ein Lösegeld wieder frei ? wenn überhaupt. Passwörter werden mittels Phishing-Mails abgegriffen, sodass massenhafter Diebstahl von Patientendaten möglich wird. Hinzukommt, dass durch technische Störungen die E-Mail-Kommunikation ausfallen kann: Es drohen nicht nur Datenlecks und Erpressungen mit gravierenden finanziellen Schäden. Cyberattacken blockieren darüber hinaus medizinische Betriebsabläufe und die für die Koordination wichtige Kommunikation könnte ausfallen. Ein Kollaps der Patienten-Versorgung wäre eine mögliche Folge. Umfassende IT-Security-Services, die schadhafte E-Mails frühzeitig erkennen, sind gerade jetzt unerlässlich.

Sichere und lückenlose E-Mail-Kommunikation bis Jahresende kostenlos

Eine effektive Verteidigung gegen gezielte Angriffe mit Ransomware, Spam- und Malware-Attacken und gegen den Ausfall der E-Mail-Kommunikation bieten Hornetsecuritys Email Security und Productivity Services. Für Nutzer von Microsoft Office 365 wiederum liefert die 365 Total Protection Suite ein vollumfassendes Security Management zu den Cloud-Diensten von Microsoft.

Damit Cyberkriminelle die aktuelle Situation nicht weiter ausnutzen können, richtet sich Hornetsecuritys Initiative an das gesamte Gesundheitswesen und schließt Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen sowie Unternehmen oder Organisationen mit ein, die medizinische Geräte, Impfstoffe oder Schutzkleidung herstellen, beziehungsweise als Zulieferer deren Produktion unterstützen. Die Services können ab sofort gebucht und kostenlos bis zum 31.12.2020 genutzt werden.

Weitere Informationen gibt es hier:

https://www.hornetsecurity.com/de/email-security-fuer-gesundheitswesen-kostenlos/

