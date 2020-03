Hornetsecurity und api bringen gemeinsam Cloud Security für Office 365 in den Fachhandel

Hornetsecurity geht mit der api Computerhandels GmbH als dritten Distributor die nächste wichtige Partnerschaft ein, um die Durchdringung des deutschen IT-Handels weiter zu steigern. Die Kooperation hat strategische Vorteile für beide Seiten: Während Hornetsecurity seine Präsenz im deutschen Channel noch einmal deutlich erhöht und gleichzeitig Zugang zu weiteren europäischen Märkten erhält, erweitert api das Portfolio seiner Value Added Services um wichtige Sicherheitselemente.

Bei der Suche nach einem weiteren Distributor ließ sich Hornetsecurity von der langjährigen Expertise und der hohen Reichweite von api überzeugen. Das 1994 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Baesweiler und verschiedenen nationalen und internationalen Niederlassungen ist seit über 25 Jahren im IT-Sektor sehr erfolgreich tätig und bedient mehr als 14.000 Fach- und Großhandelskunden sowie Systemhäuser.

api überzeugt als Vollsortimenter mit einem hochautomatisierten Logistiksystem und fokussiert parallel den Ausbau seiner Value Added Services. Ein wichtiger Aspekt ist hier die Etablierung eines umfassenden IT-Security-Portfolios. Hornetsecurity liefert mit seinen Cloud-Lösungen für eine sichere E-Mail-Kommunikation entscheidende Bausteine in diesem Bereich. Insbesondere die Security und Compliance Suite für die Microsoft Office 365 Cloud, 365 Total Protection sowie der Service 365 Total Encryption zur Verschlüsselung von E-Mail-Inhalten in Office 365 nehmen eine Schlüsselrolle ein.

?Die Partnerschaft ist für api und Hornetsecurity von strategischer Bedeutung?, betont Daniel Blank, Geschäftsführer von Hornetsecurity. ?In den nächsten drei Jahren werden bis zu 70 % der lokalen Appliance für E-Mail Sicherheit, E-Mail Archivierung und Verschlüsselung verschwinden. Analysten wie Gartner zeichnen mitunter ein noch deutlicheres Bild: Während große Unternehmen und der gehobene Mittelstand schon lange auf Cloud-Produkte setzen und seit einem Jahr nun auch ihre Mailboxen an globale Dienstleister wie Microsoft auslagern, steht der große Ruck in Deutschland unmittelbar bevor.?

?api bietet Zugang in weite Teile des deutschen Fachhandels und komplettiert damit unseren Marktzugang. Damit haben wir unseren Wandel zum 100%igen Distributionsgeschäft erfolgreich vollzogen?, führt Daniel Blank weiter aus. ?Seit Januar können Partner ihre Teilnahme am Hornetsecurity Channel-Programm nur noch mit der Auswahl einer autorisierten Distribution als Bezugsweg abschließen.?

Andreas Printz, Einkaufsleiter bei api, bestätigt: ?Systemhäuser stehen vor der großen Herausforderung, die IT-Infrastruktur von Organisationen vollumfänglich zu schützen. Verstärkt kommen inzwischen Cloud-Lösungen wie Office 365 zum Einsatz. Dabei liegt es auch in der Verantwortung der Fachhandelspartner, die Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen ihres Kunden zu verstehen und passende Mehrwerte zu liefern. Mit den Services von Hornetsecurity können wir ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand geben, um die E-Mail-Kommunikation abzusichern und damit eines der Haupteinfallstore für Cyberangriffe zu schließen. Wir sind bei api immer bestrebt, für aktuelle und zukünftige Herausforderungen richtig aufgestellt zu sein, um die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden schnell und zuverlässig zu erfüllen.?

Über api Computerhandels GmbH

Die api Computerhandels GmbH ist durch konstantes Wachstum, den stetigen Ausbau intensiver Herstellerkooperationen und zuverlässiger, flexibler Kundenbetreuung ein starker Partner in der IT-Distribution, der fokussiert den qualifizierten Fachhandel und Systemhäuser bedient. Persönliche Ansprechpartner an verschiedenen nationalen und internationalen Standorten stehen für kompetente Beratung, die ergänzt wird durch speziell geschulte Fokussales-Teams und den umfangreichen VAD-Bereich mit unserer Akademie. Besuchen Sie uns gern auf www.api.de.

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 10 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den rund 40.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

Mehr Informationen finden Sie unter www.hornetsecurity.com.