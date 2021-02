HOT BOWL, Deutschlands erster aktueller Newsletter für Frauen, erweitert die Markenwelt von EMOTION / INSPIRING NETWORK launcht das neue Innovationsprojekt unter der Leitung von Claudia ten Hoevel (FOTO)

Das Team von INSPIRING NETWORK erweitert die Markenwelt von EMOTION um ein neues, innovatives Contentangebot, den nachrichtenbasierten Newsletter –HOT BOWL – Female Views & News–. Nach dem Motto –Detox your Inbox– kuratieren Claudia ten Hoevel und ihr Team tagesaktuell die wichtigsten News und Netz-Ereignisse und beleuchten die Nachrichtenlage aus einem weiblichen Blickwinkel. Informativ, schnell, inspirierend, unterhaltsam und humorvoll – das ist der Anspruch an den Themenmix und die Tonalität von HOT BOWL.

Für das innovative Projekt hat Verlegerin Dr. Kasia Mol-Wolf eine bekannte Größe ins Team geholt: Claudia ten Hoevel hat Konzept und Idee entwickelt und übernimmt die redaktionelle Leitung von HOT BOWL. Die Content- und Strategieberaterin war sieben Jahre Chefredakteurin von Grazia, unter anderem auch Digital-Chefredakteurin von Interview sowie stellvertretende Chefredakteurin von Woman.

–HOT BOWL ist ein weiterer Baustein unserer Digitalisierungsstrategie und ein Herzensprojekt der gesamten EMOTION-Redaktion. Die Innovationsfreude und -geschwindigkeit unseres Teams macht mich stolz und ich freue mich sehr, mit Claudia ten Hoevel eine so erfahrene und erfolgreiche Blattmacherin und Kreative mit großem Digitalwissen an Bord zu haben–, sagt Kasia Mol-Wolf und weiter: –Wir wollen HOT BOWL als eigenständigen tagesaktuellen Kommunikationskanal aufbauen, um unabhängig von Social Media-Logiken mit bestehenden und künftigen EMOTION-Leserinnen in Kontakt zu sein. Unsere Marke wird so aktueller, präsenter und noch relevanter. Zugleich eröffnen wir unseren Werbepartnern durch einen klaren USP einen verlässlichen, streuverlustfreien Marketingkanal, über den sie informierte Frauen in einem intelligenten, sicheren Umfeld erreichen.–

Claudia ten Hoevel beschreibt das redaktionelle Konzept so: –Der Name ist bei HOT BOWL Programm. Wir nutzen Augen und Ohren der gesamten Redaktion, um tagesaktuell in einem interessanten Mix das Wichtigste für unsere LeserInnen aus der Newslage zu filtern. Bedeutende Lesestücke, Bemerkenswertes und Bedenkenswertes sowie Amüsantes – alles, was Frauen angeht und beschäftigt. Es hat uns überrascht, dass es im boomenden Markt der Newsletter bisher kein Nachrichten-getriebenes Angebot in Deutschland gab, das sich speziell an Frauen wendet. Diese Lücke wollen wir schließen und mit unserem Blick auf das, was relevant ist, auch neue Leserinnen in die EMOTION Welt einladen.–

Bereits über 42.000 Abonnentinnen nach der Beta-Phase

Der Beta-Test ist erfolgreich abgeschlossen und HOT BOWL kann ab sofort kostenfrei unter HOT BOWL (https://engagement.juneapp.com/view/602a28bb7c80251eed3810ab/1109d477938c48999e3bfddfda6a73a8/5fd8d9a9d763255dcb816148) abonniert werden. Aktuell erreicht der Newsletter zweimal wöchentlich bereits fast 42.000 Abonnentinnen, eine sukzessive Erhöhung der Frequenz ist geplant. Für die Weiterentwicklung zählt das Team von INSPIRING NETWORK auf organisches Wachstum durch Cross-Media-Kampagnen innerhalb des Verlagsportfolios und Empfehlungseffekte.

Link zum Newsletter: HOT BOWL (https://engagement.juneapp.com/view/602a28bb7c80251eed3810ab/1109d477938c48999e3bfddfda6a73a8/5fd8d9a9d763255dcb816148)

Als technischer Partner ist JUNE mit an Bord. Die JUNE – Online Marketing Cloud (juneapp.com) bietet dem Team eine flexible und hocheffiziente Lösung für die Erstellung und den Versand der Newsletter und eine sichere Teamarbeit im Tagesgeschäft.

Der Launch von HOT BOWL ist ein weiterer Schritt im strategischen Ausbau des Digitalangebots von EMOTION. Erst im November wurde das neue digitale Club-Modell –EMOTION for me– eingeführt, das Abonnentinnen mit individualisierbaren Content-Angeboten, Online-Coaching- und Workshop-Formaten, Networking und Vorteilsaktionen in der persönlichen und beruflichen Entwicklung begleitet.

Zur Markenwelt gehören neben dem Printmagazin mit seinen Digital- und Social Media-Kanälen auch die Line Extensions EMOTION slow und EMOTION Working Women, die Podcast-Reihen –Kasia trifft …– und –Wir arbeiten dran–, die Konferenz- und Event-Formate der EMOTION Women–s Days (#EWD) sowie im B2B-Bereich die Agentur-Unit EMOTION.creative.

Über INSPIRING NETWORK

Die INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG ist eine inhabergeführte Medien-Manufaktur, die Publishing-, Vermarktungs- und Agenturleistungen unter einem Dach anbietet. Zum eigenen Verlagsprogramm gehören das Philosophiemagazin HOHE LUFT und in Lizenz das Frauenmagazin PSYCHOLOGIE bringt dich weiter. In der Sparte Corporate Publishing produziert INSPIRING NETWORK u.a. das Kundenmagazin MARKTPLATZ für die Einzelhandelskette tegut… Als Vermarkter betreut INSPIRING NETWORK u.a. die Titel des Berliner Verlags Res Publica wie Cicero und Monopol. Zu INSPIRING NETWORK gehört auch die Agentursparte EMOTION.creative, die u.a. für die GENERALI Versicherung arbeitet.

INSPIRING NETWORK wurde 2009 in Hamburg gegründet. Geschäftsführende Gesellschafterin ist Dr. Katarzyna Mol-Wolf, weitere Gesellschafter sind Anke Rippert und Thomas Rippert.

Über JUNE – Online Marketing Cloud

Unser technischer Partner für unsere Newsletter und Landing Pages, JUNE – Online Marketing Cloud, bietet unserem Team eine flexible und leistungsfähige Lösung für die Erstellung und den Versand der Newsletter. Während die Redaktion den Content direkt in JUNE aufbaut, kann sich das Digital-Team um die Gestaltung und Ausspielung der Kampagnen kümmern – das ermöglicht uns eine hocheffiziente und sichere Teamarbeit in unserem Tagesgeschäft.

Link zur JUNE – Online Marketing Cloud: juneapp.com

Pressekontakt:

Anke Poggensee

INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG

Tel.: 040 / 600 288 766

E-Mail: presse(at)inspiring-network.com

Original-Content von: INSPIRING NETWORK, übermittelt durch news aktuell